futebol

Jornal espanhol elege pior onze da história do Real Madrid

Sem nenhum brasileiro, os jogadores escolhidos pelo "AS" contam com argentinos, uruguaios e europeus...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 15:08

Crédito: Divulgação/Divulgação
O jornal espanhol "AS" selecionou uma lista com o pior onze do Real Madrid. Contratações frustradas, sem explicação ou que não deram certo. A que chama mais atenção é a de Fabio Coentrão, ex-lateral do clube merengue.
O goleiro da equipe é Albano Bizzarri. Contratado em 1999, teve poucos minutos devido à ótima fase de Casillas. Depois foi para o Real Valladolid, onde jogou seis temporadas em bom nível.A defesa é composta por Carlos Diogo, jovem promessa uruguaia que chegou do River Plate, Woodgate, um dos mais promissores zagueiros do mundo, Spasic e Fabio Coentrão, que custou mais de 50 mil euros por minuto em campo.
No meio-campo, Gravesen é entitulado como o "jogador mais estranho que já passou pelo Real Madrid". Pablo García e Faubert fecham a trinca.
O setor ofensivo conta com Baljic, que hoje é músico, Antonio Cassano e Drenthe.
CONFIRA O ONZE COMPLETO:GOL: Albano BizzarriLD: Carlos DiogoZAG: WoodgateZAG: SpasicLE: Fabio CoentrãoMEI: GravesenMEI: Pablo GarcíaMEI: FaubertATA: BaljicATA: Antonio CassanoATA: Drenthe

