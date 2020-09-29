Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jorginho pede desculpas ao torcedor do Coritiba

Chateado com a atuação da equipe, o treinador lamentou o resultado fora de casa no Brasileirão...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 23:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 23:31
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
A segunda-feira termina de maneira amarga para o Coritiba. No Nilton Santos, o Coxa foi massacrado pelo Fluminense por 4 a 0 vê a pressão aumentar na comissão técnica e elenco.Na coletiva de imprensa, o técnico Jorginho não teve muito o que explicar e pediu desculpas ao torcedor.
‘Não tenha dúvida que é uma derrota que dói muito, não tenha dúvida. Não tem tanta explicação. Nós fizemos de tudo para que a coisa mudasse’, declarou o comandante, antes de completar:
‘Eu, como líder dessa equipe, quero pedir desculpas ao torcedor. Todo o trabalho que fizemos durante a semana foi para que a gente tivesse um excelente resultado. Infelizmente tomamos um gol muito cedo e, com isso, o Fluminense acabou realmente se fechando e dificultando’.
Agora, o Coxa junta os cacos e tenta a sua recuperação diante do São Paulo, no Couto Pereira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados