Jorginho pede desculpas ao torcedor do Coritiba

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

A segunda-feira termina de maneira amarga para o Coritiba. No Nilton Santos, o Coxa foi massacrado pelo Fluminense por 4 a 0 vê a pressão aumentar na comissão técnica e elenco.Na coletiva de imprensa, o técnico Jorginho não teve muito o que explicar e pediu desculpas ao torcedor.

‘Não tenha dúvida que é uma derrota que dói muito, não tenha dúvida. Não tem tanta explicação. Nós fizemos de tudo para que a coisa mudasse’, declarou o comandante, antes de completar:

‘Eu, como líder dessa equipe, quero pedir desculpas ao torcedor. Todo o trabalho que fizemos durante a semana foi para que a gente tivesse um excelente resultado. Infelizmente tomamos um gol muito cedo e, com isso, o Fluminense acabou realmente se fechando e dificultando’.