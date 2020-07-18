Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jorge Jesus se despede da Nação: 'O Flamengo seguirá sua trajetória vitoriosa'

Técnico usou as redes sociais para se manifestar após deixar o Flamengo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2020 às 23:17

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 23:17

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Após ter a saída oficializada do Flamengo e ser anunciado como novo técnico do Benfica, de Portugal, o técnico Jorge Jesus usou as redes sociais para se manifestar, quebrando o silêncio sobre as negociações que marcaram as últimas semanas. O Mister diz ter chegado a hora de encerrar o ciclo com o Rubro-Negro. Um "rompimento que não deixará cicatrizes", na sua visão.
- Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis. Mas hoje nos reunimos com a diretoria do Flamengo e decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, ressentimentos. Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida - diz trecho da publicação do técnico Jorge Jesus nesta sexta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados