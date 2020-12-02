Jorge Jesus discorda de acusações de machismo: 'Carapuça não me serve'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica

Acusado de machismo com uma jornalista portuguesa após a vitória do Benfica sobre o Marítimo, na última segunda-feira, o técnico Jorge Jesus se defendeu e rebateu tais acusações. De acordo com o ex-treinador do Flamengo, sua fala não foi ofensiva à repórter, mas sim em tom de discordância da pergunta.

+ BENFICA JOGA PELA LIGA EUROPA NESTA QUINTA; VEJA A TABELA- Ainda bem que perguntou sobre isso. As acusações são injustas. Respondi a um jornalista, não respondi se é branco, preto, senhora ou cavalheiro. Respondi que não estava de acordo com a pergunta - disse Jesus.

Logo após a vitória sobre a equipe da Ilha da Madeira no início da semana, o português foi questionado sobre a qualidade de jogo pela jornalista Rita Latas, da emissora "SPORT TV", de Portugal. Na resposta, o comandante das Águias disse que ela "não sabia o que era muita qualidade de futebol".