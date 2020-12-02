Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jorge Jesus discorda de acusações de machismo: 'Carapuça não me serve'

Técnico português foi acusado de machismo após dizer que repórter lusitana "não sabia o que era muita qualidade de futebol". Ex-Flamengo se manifestou nesta quinta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 15:01

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:01

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
Acusado de machismo com uma jornalista portuguesa após a vitória do Benfica sobre o Marítimo, na última segunda-feira, o técnico Jorge Jesus se defendeu e rebateu tais acusações. De acordo com o ex-treinador do Flamengo, sua fala não foi ofensiva à repórter, mas sim em tom de discordância da pergunta.
+ BENFICA JOGA PELA LIGA EUROPA NESTA QUINTA; VEJA A TABELA- Ainda bem que perguntou sobre isso. As acusações são injustas. Respondi a um jornalista, não respondi se é branco, preto, senhora ou cavalheiro. Respondi que não estava de acordo com a pergunta - disse Jesus.
Logo após a vitória sobre a equipe da Ilha da Madeira no início da semana, o português foi questionado sobre a qualidade de jogo pela jornalista Rita Latas, da emissora "SPORT TV", de Portugal. Na resposta, o comandante das Águias disse que ela "não sabia o que era muita qualidade de futebol".
- Não sei o que é machismo. Estive no Brasil e lá trabalhei com muito mais jornalistas (mulheres). Essa carapuça não entra em mim, mas sei que as sociedades são muito mais mascaradas. Essa é uma notícia mais mascarada - concluiu Jorge Jesus em entrevista coletiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados