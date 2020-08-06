  • Jorge Jesus desmente Renato Gaúcho e diz que não pediu para Cebolinha não jogar clássico contra o Inter
Jorge Jesus desmente Renato Gaúcho e diz que não pediu para Cebolinha não jogar clássico contra o Inter

Novo técnico do Benfica falou com apresentador do Fox Sports e negou que tenha pedido para jogador do Grêmio ficar de fora da final. Renato se disse 'aborrecido' com o português...
Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:46

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O técnico Jorge Jesus, do Benfica, desmentiu o treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, que afirmou após a conquista do segundo turno do Campeonato Gaúcho que o português havia pedido para Everton Cebolinha não atuar no clássico.Através do Twitter, o jornalista Benjamin Back, do Fox Sports, disse que o Mister o ligou nesta quinta-feira e falou que não pediu para o atacante gremista não enfrentar o Colorado. No entanto, o ex-Flamengo afirmou que deseja contar com o jogador nos Encarnados.
- Jorge Jesus me ligou hoje e disse que jamais pediu para o Cebolinha não jogar contra o Internacional. Falou que ligou para o jogador porque quer ele no Benfica. No sábado, o Jorge Jesus dará uma entrevista para a TV do Benfica - disse Benjamin.
Após a partida contra o Internacional, o técnico do Grêmio se mostrou chateado com o fato de Jorge Jesus ter ligado para Everton durante a semana. Segundo Renato, o novo comandante do Benfica tentou fazer a cabeça do atacante tricolor.
- O que me aborreceu e aborreceu o presidente (Romildo Bolzan Júnior) foi a ligação do técnico Jorge Jesus na segunda-feira. Ele falou direto com o Everton, sem nenhuma negociação, antes de uma final. O treinador vem aqui, faz um bom trabalho e a imprensa trata como normal. Isso não é normal. Não existe. Ele ligou segunda pra tentar fazer a cabeça do jogador. Se fosse eu fazendo isso, o que a imprensa falaria? - disse Portaluppi.
O atacante Everton Cebolinha está em negociações avançadas com o Benfica para se mudar para o Velho Continente. De acordo com o próprio jogador após o jogo, "apenas detalhes burocráticos o separam do anúncio".

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudantes transformam citronela em repelente gratuito em Colatina
Imagem de destaque
4 flores fáceis de cuidar que vão deixar seu jardim lindo no outono
Imagem de destaque
Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado

