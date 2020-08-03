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Jorge Jesus deseja sorte para Domènec Torrent no Flamengo

Treinador afirma que estava no paraíso no Rio de Janeiro e diz que jogadores devem ajudar novo treinador Rubro-Negro. Jesus foi apresentado no Benfica nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 14:15

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 14:15

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Em sua apresentação no Benfica, Jorge Jesus foi perguntado sobre qual conselho poderia dar ao novo técnico do Flamengo, Domènec Torrent. O português não quis dar dicar ao treinador, mas desejou sorte e acredita que o espanhol pode fazer um bom trabalho no clube carioca.
- Não tenho que dar conselhos ao novo treinador do Flamengo. Ele saberá o que fazer e os jogadores vão ajudar. Eu desejo as maiores felicidades para ele.
Jesus também fez questão de frisar que só o Benfica poderia tirá-lo do Flamengo.
- Vim ganhar menos do que ganhava no Flamengo. Saí de um clube em que era amado. Saí de um paraíso e vou tentar conquistar outro. Eu cheguei de um grande clube (Flamengo) que se uniu em torno do treinador. Quero agradecer a forma como eles me trataram. A amizade e o amor que tiveram por mim.
Jorge Jesus saiu do Flamengo pouco tempo depois de renovar o contrato com o português. No Benfica, o comandante assinou vínculo por duas temporadas e espera seguir conquistanto títulos em Lisboa, como em sua primeira passagem pelo clube da Luz.

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