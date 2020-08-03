Jorge Jesus deseja sorte para Domènec Torrent no Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Em sua apresentação no Benfica, Jorge Jesus foi perguntado sobre qual conselho poderia dar ao novo técnico do Flamengo, Domènec Torrent. O português não quis dar dicar ao treinador, mas desejou sorte e acredita que o espanhol pode fazer um bom trabalho no clube carioca.

- Não tenho que dar conselhos ao novo treinador do Flamengo. Ele saberá o que fazer e os jogadores vão ajudar. Eu desejo as maiores felicidades para ele.

Jesus também fez questão de frisar que só o Benfica poderia tirá-lo do Flamengo.

- Vim ganhar menos do que ganhava no Flamengo. Saí de um clube em que era amado. Saí de um paraíso e vou tentar conquistar outro. Eu cheguei de um grande clube (Flamengo) que se uniu em torno do treinador. Quero agradecer a forma como eles me trataram. A amizade e o amor que tiveram por mim.