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futebol

Jorge Jesus avalia volta do Flamengo: 'A exigência é sempre querer mais'

Técnico falou sobre o desempenho do Rubro-Negro após a paralisação de três meses por conta da pandemia do novo coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 02:55

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 02:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo foi a campo pela segunda vez após o retorno das partidas após a paralisação por conta da pandemia do coronavírus, nesta quarta-feira, e venceu o Boavista por 2 a 0, no Maracanã, sem grandes dificuldades. Os gols foram do atacante Pedro e do meia Gerson. Após a vitória, o treinador Jorge Jesus avaliou a atuação da equipe e mirou a conquista do título do Carioca.
- Nossa exigência é sempre querer mais e estar mais perfeito. Nem sempre somos capazes. Como líder, tenho que exigir. Se estamos a vencer por 2 gols, buscar o terceiro, depois o quarto. Poderíamos ter feito mais gols. É o segundo jogo da equipe, muito bom, o adversário praticamente não teve chance de gols. Foram quase 90 minutos dentro do campo adversário, o que não é fácil. Criamos muitas oportunidades, todos queriam fazer gols, mas acabamos não fazendo - afirmou o Mister ao canal do clube no Youtube, antes de completar:
- Agora temos mais um jogo domingo. Faltam dois jogos para, praticamente, ganhar tudo que há no Brasil. Só a Copa que não ganhamos - projetou.
Dono da melhor campanha geral no Campeonato Carioca, na soma das duas fases de grupo, e campeão da Taça Guanabara, o time do Flamengo conquistará o Estadual sem a necessidade de finais se vencer a Taça Rio.
O adversário rubro-negro na semifinal do segundo turno do Estadual será conhecido nesta quinta-feira, com a rodada de encerramento do Grupo B.

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