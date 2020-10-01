Jordi Guerrero, após classificação: 'Nunca tivemos dúvida de que o Fla vai competir em todas as partidas'

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Vibrante à beira do gramado, Jordi Guerrero pedia mais e mais ao longo da vitória acachapante do Flamengo sobre o Independiente Del Valle, nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores. No Maracanã, o Rubro-Negro goleou por 4 a 0, com gols de Lincoln, Pedro e Bruno Henrique (2) e garantiu a vaga às oitavas de final. E o auxiliar de Domènec Torrent fez questão de enaltecer a superação do grupo diante de adversidades recentes - como 19 jogadores infectados pela Covid-19.- Basicamente, nós queremos que o time seja forte sempre e enfrente todas as adversidades. Está sendo assim desde o Equador. Nunca tivemos dúvida de que o Flamengo vai competir em todas as partidas - disse Guerrero, em entrevista coletiva, emendando sobre a casca que o elenco ganha:

- Quando há adversidades, as pessoas se aproximam, se ajudam e isso nos ajudou.

O Flamengo passou a somar 12 pontos no Grupo A da Libertadores e, como o Barcelona-EQU derrotou o Junior Barranquilla (0 a 2, fora de casa), garantiu a vaga à próxima fase antecipadamente. Guerrero frisou o feito:

- Futebol é futebol. Acredito que seja muito importante para o Flamengo já se classificar para as oitavas, fazer boas partidas e pensar em recuperar jogadores. Estamos bem no estilo de jogo e pouco a pouco estamos melhorando a cada dia. Necessitamos de tempo e confiança.

Por fim, Guerrero realçou o talento e a personalidade dos Garotos do Ninho, que compuseram toda a linha defensiva do time titular nesta noite, por exemplo (Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Noga, Natan e Ramon):

- É assim no futebol. A medida que vai ficando mais velho, quem vem atrás te empurra para melhorar. Eles nos ajudaram muitíssimo e tiveram atuações muito boas.