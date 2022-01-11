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John Textor elogia interação entre torcedores do Botafogo e Crystal Palace nas redes sociais: ‘É incrível’

Empresário norte-americano que está próximo de comprar o Alvinegro já é acionista do clube londrino e destacou a “união” das torcidas nas redes sociais
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LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 20:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 20:00

Na noite desta terça-feira, o Botafogo divulgou uma entrevista exclusiva com John Textor, norte-americano que está próximo de comprar 90% da SAF do clube. O empresário, que já é acionista do Crystal Palace, da Inglaterra, comentou sobre a união que foi criada nas redes sociais entre as torcidas do time londrino e a do Alvinegro.> 'Para encarar um desafio como este, você tem de estar pronto', diz John Textor sobre o Botafogo
- De forma orgânica, não foi planejado. Eu estava conversando com o pessoal do Botafogo, estava me comunicando com os meus parceiros no Crystal Palace, mas somos todos homens independentes no Crystal Palace, e eles tinham ciência que eu tinha interesse no Brasil, mas sabe.. não foi uma reação coordenada, foi muito orgânico. As pessoas aqui ficaram obviamente interessadas em quem eu era e acho que a ideia de colaboração com outro clube de ponta foi animadora - disse o norte-americano. - Isso é incrível, eu me lembro que por dias vi nas redes sociais que a torcida já estava personalizando os escudos combinando a águia (mascote do Crystal Palace) com a estrela solitária, colorindo a estrela solitária em diferentes cores, combinando a águia com a estrela solitária em diferentes cores, cogitando amistosos juntos, pré-temporada, tudo isso orgânico e muito especial. Eu, pessoalmente, curto as torcidas dos clubes trocando informações entre si... Essa é nossa história, esses são nossos craques, aqueles são nossos rivais - destacou John Textor.
> 'Não dá para reconstruir o Botafogo sem investimentos significativos', afirma John Textor
Em meio a essa interação entre as torcidas, John Textor destacou as “piadas ácidas” feitas pelos torcedores alvinegros em direção ao Brighton, maior rival do Crystal Palace.
- A parte engraçada dessa história, quando a torcida do Botafogo começou a invadir as redes sociais do Brighton, que é nosso grande rival do Crystal Palace na Inglaterra, e como sabe tem muitas coisas que não posso repetir em frente às câmeras, eu não me incomodei em ver a torcida do Brighton tendo que lidar com as piadas ácidas da torcida do Botafogo - brincou.
Crédito: CEOdoBotafogo,JorgeBraga,aoladodeJohnTextor,empresárioqueestápertodesetornardonodoclube(Foto:Reprodução/Twitter

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