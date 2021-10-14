Jogos em casa e clássico: veja o retrospecto de Ceni como treinador do São Paulo nessas situações

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O técnico Rogério Ceni fará sua reestreia no comando do São Paulo diante do Ceará, nesta quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi. Será o primeiro de dois jogos em casa que o novo treinador e ídolo do clube fará nessa sua segunda passagem pelo Tricolor. Em 2017, ano de sua primeira como treinador, Ceni dirigiu o São Paulo no Morumbi em 16 oportunidades. Foram oito vitórias (Ponte Preta, São Bento, Santo André, ABC, Linense, Avaí, Palmeiras e Vitória), cinco empates (Mirassol, Ituano, Corinthians, Defensa y Justicia-ARG e Fluminense) e três derrotas (Cruzeiro, Corinthians e Atlético-MG).

Sendo assim, o novo treinador do São Paulo tem um retrospecto positivo comandando a equipe em casa. Ele precisará colocar esse histórico a prova diante do Ceará e também no clássico contra o Corinthians.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO! Clássicos que Ceni busca melhorar seu histórico comandando o São Paulo. Em 2017, ele disputou sete jogos como treinador, com apenas duas vitórias, três derrotas e dois empates. O Corinthians, inclusive, é o único rival que Rogério Ceni não venceu, com dois empates e duas derrotas.