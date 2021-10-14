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Jogos em casa e clássico: veja o retrospecto de Ceni como treinador do São Paulo nessas situações

Novo técnico do Tricolor encara sequência no Morumbi com clássico diante do Corinthians em seus dois primeiros jogos nessa sua nova passagem pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 11:00

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O técnico Rogério Ceni fará sua reestreia no comando do São Paulo diante do Ceará, nesta quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi. Será o primeiro de dois jogos em casa que o novo treinador e ídolo do clube fará nessa sua segunda passagem pelo Tricolor.  Em 2017, ano de sua primeira como treinador, Ceni dirigiu o São Paulo no Morumbi em 16 oportunidades. Foram oito vitórias (Ponte Preta, São Bento, Santo André, ABC, Linense, Avaí, Palmeiras e Vitória), cinco empates (Mirassol, Ituano, Corinthians, Defensa y Justicia-ARG e Fluminense) e três derrotas (Cruzeiro, Corinthians e Atlético-MG).
Sendo assim, o novo treinador do São Paulo tem um retrospecto positivo comandando a equipe em casa. Ele precisará colocar esse histórico a prova diante do Ceará e também no clássico contra o Corinthians.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO! Clássicos que Ceni busca melhorar seu histórico comandando o São Paulo. Em 2017, ele disputou sete jogos como treinador, com apenas duas vitórias, três derrotas e dois empates. O Corinthians, inclusive, é o único rival que Rogério Ceni não venceu, com dois empates e duas derrotas.
Sendo assim, Ceni tem duas missões para zelar nas próximas rodadas do Tricolor. Resta saber se ele irá conseguir e fazer um bom começo de trabalho.

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