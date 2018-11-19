Jogo das Estrelas, no Kleber Andrade, arrecada 150 cestas básicas

Pepeta, Léo Oliveira, Ronicley e Felipe no Jogo das Estrelas Crédito: Sidney Magno Novo/GloboEsporte.com

Há décadas as rivalidades entre Rio Branco e Desportiva e Vasco e Flamengo mexem com o torcedor capixaba. E essa rivalidade foi revivida na tarde do último sábado (17), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, por uma boa causa. A edição 2018 do Jogo das Estrelas arrecadou pelo menos 150 cestas básicas que serão distribuídas para as vítimas das chuvas que atingiram o Espírito Santo, nas últimas semanas, e para o orfanato Casa Lar.

Dentro de campo, pelo lado grená/rubro-negro, tinha Léo Oliveira, Felipe, Edinho, Magno, Rossato, Gilmar, Andrezinho, Bruno Malias, Raphinha. Já no time capa-preta/cruz-maltino contou com as presenças de Ronicley, Pepeta, Geovani Silva, Índio, Faioli, Rafinha Stocco, Wander entre outros.

Jogo das Estrelas reuniu craques no Kleber Andrade Crédito: Divulgação

Ex-craque do meio de campo da Tiva, o ídolo Léo Oliveira matou a saudade da bola. De volta ao estádio onde fez o seu último jogo (assista), Léo destacou a importância de ajudar os desabrigados.

Sabemos que podemos ajudar hoje, com o pouco que fazemos no futebol, essas pessoas que sofreram tanto com essas enchentes. E podendo estar entregando esses alimentos, isso é muito gratificante. Também está sendo uma felicidade poder estar reencontrando os meus amigos batendo papo antigos, que nos leva de volta ao passado. Principalmente para mim que estou afastado do futebol Léo Oliveira - Ídolo grená

Ao contrário de Léo, que já encerrou a carreira, o também meia Ronicley, campeão capixaba em 2010 pelo Rio Branco, segue em atividade. Tanto que em um dos melhores lances da partida, Roni acertou uma linda bicicleta, obrigando o goleiro Felipe a fazer uma grande defesa. O ex-jogador do Brancão pede que o evento se torne anual.

- Pelo menos a gente pode ajudar com o nosso nome porque sabemos a situação do Estado e do país. Poderia ter eventos assim todos os anos e é o mínimo que podemos fazer pelas pessoas que ficaram desabrigadas por conta das chuvas e as crianças do orfanato.

Edinho no Jogo das Estrelas, no Kleber Andrade Crédito: Divulgação

Evento ampliado

O Jogo das Estrelas 2018 é uma versão ampliada de um evento que acontece a todo ano, de acordo com Charles Costa, coordenador da Escola de Craques Bruno Malias. O organizador afirma que desta vez, com a ajuda de parceiros, conseguiu levar o jogo para o estádio Kleber Andrade, onde também teve sorteio de brindes.