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futebol

Jogadores que demonstraram apoio à George Floyd não serão punidos

A Federação Alemã de Futebol decidiu não impor punição por seus gestos...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 16:31

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 16:31

Crédito: Lars Baron/AFP
Jadon Sancho foi um dos que mostrou solidariedade à George Floyd, jovem negro que foi morto por um policial. A Federação Alemã de Futebol (DFB) informou que os jogadores não serão penalizados.
Achraf Hakimi, Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, Weston McKennie, do Schalke, e Anthony Modeste, do Colonia, também fizeram gestos de solidariedade. O envio de mensagem política é contrário aos regulamentos da Bundesliga, mas desde o primeiro momento o presidente da DFB, Fritz Keller, expressou sua compreensão pelos gestos.
Depois que a FIFA pediu bom senso ao avaliar protestos contra o racismo, os órgãos competentes da DFB optaram por dispensar qualquer tipo de sanção.
A comissão responsável considerou que as ações eram mensagens contra o racismo, com as quais os jogadores defendiam expressamente os valores da DFB e, por isso, não abririam nenhum procedimento agora ou em casos semelhantes.
“O DFB é contra o racismo, a discriminação e a violência e defende a tolerância e a diversidade. Portanto, as ações dos jogadores têm nossa compreensão e respeito", disse Keller.E MAIS:Manchester City busca a contratação de Sergi Roberto, do BarcelonaBenfica busca recomeço no Português para brigar por título com PortoLa Liga planeja show para televisão na volta do futebolBorussia Dortmund deve mudar treinador na próxima temporadaChelsea busca a contratação de Aubameyang, do ArsenalGiroud diz que ficou no Chelsea porque era o que Deus queria E MAIS:

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