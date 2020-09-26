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Jogadores do Fla formalizam pedido para não enfrentar Palmeiras e Saferj cobra suspensão de jogo

Documento possui 20 assinaturas. Sindicato dos atletas entrou com a ação na Justiça para manter a suspensão da partida...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 20:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2020 às 20:54
Crédito: Flamengo
A indefinição sobre a realização da partida entre Palmeiras x Flamengo, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão, continua. Os jogadores do clube carioca entregaram um documento ao Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro (Saferj) formalizando o pedido para não entrarem campo contra o Alviverde. A informação é do site "Globo Esporte".
Ao todo, o documento possui 20 assinaturas. O sindicato acatou o pedido dos atletas e entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão do jogo, que a princípio está suspenso após o Tribunal Regional do Trabalho acatar uma ação movida pelo sindicato de funcionários de clubes do Rio (Sindeclubes).
A CBF, por sua vez, promete recorrer contra a suspensão da partida. A entidade máxima do futebol brasileiro alega que o sindicato não representa os atletas. O Flamengo manteve a sua programação e viajou para São Paulo, já que a liminar do Sindeclubes corre risco de ser derrubada.

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