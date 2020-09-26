Jogadores do Fla formalizam pedido para não enfrentar Palmeiras e Saferj cobra suspensão de jogo

Crédito: Flamengo

A indefinição sobre a realização da partida entre Palmeiras x Flamengo, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão, continua. Os jogadores do clube carioca entregaram um documento ao Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro (Saferj) formalizando o pedido para não entrarem campo contra o Alviverde. A informação é do site "Globo Esporte".

Ao todo, o documento possui 20 assinaturas. O sindicato acatou o pedido dos atletas e entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão do jogo, que a princípio está suspenso após o Tribunal Regional do Trabalho acatar uma ação movida pelo sindicato de funcionários de clubes do Rio (Sindeclubes).