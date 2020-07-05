Jogador mais decisivo com Diniz, Vitor Bueno celebra retorno dos treinos com bola no São Paulo

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net

Um dos jogadores que mais cresceram no São Paulo desde a chegada de Fernando Diniz, Vitor Bueno é também aquele mostra ser mais decisivo nos números do time nesse período. Titular do ataque Tricolor, o jogador celebrou o retorno das atividades no CT da Barra Funda e contou como tem sido o protocolo no dia a dia dos jogadores, que folgam neste domingo.

Em entrevista para a TV oficial do clube, o meia-atacante, que foi contratado em definitivo no fim do ano passado, junto ao Santos, expressou sua alegria em retornar ao ambiente de trabalho após mais de 100 dias de isolamento por conta da pandemia de coronavírus. Além disso, ele elogiou a estrutura preparada pelo São Paulo para receber de volta seu elenco profissional.