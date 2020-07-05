Jogador mais decisivo com Diniz, Vitor Bueno celebra retorno dos treinos com bola no São Paulo

Um dos jogadores que mais cresceram no São Paulo desde a chegada de Fernando Diniz, Vitor Bueno é também aquele mostra ser mais decisivo nos números do time nesse período. Titular do ataque Tricolor, o jogador celebrou o retorno das atividades no CT da Barra Funda e contou como tem sido o protocolo no dia a dia dos jogadores, que folgam neste domingo.
Em entrevista para a TV oficial do clube, o meia-atacante, que foi contratado em definitivo no fim do ano passado, junto ao Santos, expressou sua alegria em retornar ao ambiente de trabalho após mais de 100 dias de isolamento por conta da pandemia de coronavírus. Além disso, ele elogiou a estrutura preparada pelo São Paulo para receber de volta seu elenco profissional.
- Foram três meses difíceis para nós, que estamos sempre treinando, junto com a rapaziada todos os dias, em viagens e concentrações. Então, foi um período bastante difícil. Eu, particularmente, estava com muitas saudades, não só da galera, mas do ambiente de treinar. Está sendo legal, proveitoso, parece que está sendo uma novidade, porque, depois de tanto tempo, a gente se reencontrar. Legal também da parte do São Paulo, que preparou tudo para nós, dando uma estrutura para nos receber tão bem - contou.