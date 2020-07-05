Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jogador mais decisivo com Diniz, Vitor Bueno celebra retorno dos treinos com bola no São Paulo
futebol

Jogador mais decisivo com Diniz, Vitor Bueno celebra retorno dos treinos com bola no São Paulo

Meia-atacante participou de dez gols do Tricolor desde a chegada do treinador, em setembro do ano passado e contou como tem sido a retomada das atividades no clube...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2020 às 11:00
Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
Um dos jogadores que mais cresceram no São Paulo desde a chegada de Fernando Diniz, Vitor Bueno é também aquele mostra ser mais decisivo nos números do time nesse período. Titular do ataque Tricolor, o jogador celebrou o retorno das atividades no CT da Barra Funda e contou como tem sido o protocolo no dia a dia dos jogadores, que folgam neste domingo.
Em entrevista para a TV oficial do clube, o meia-atacante, que foi contratado em definitivo no fim do ano passado, junto ao Santos, expressou sua alegria em retornar ao ambiente de trabalho após mais de 100 dias de isolamento por conta da pandemia de coronavírus. Além disso, ele elogiou a estrutura preparada pelo São Paulo para receber de volta seu elenco profissional.
- Foram três meses difíceis para nós, que estamos sempre treinando, junto com a rapaziada todos os dias, em viagens e concentrações. Então, foi um período bastante difícil. Eu, particularmente, estava com muitas saudades, não só da galera, mas do ambiente de treinar. Está sendo legal, proveitoso, parece que está sendo uma novidade, porque, depois de tanto tempo, a gente se reencontrar. Legal também da parte do São Paulo, que preparou tudo para nós, dando uma estrutura para nos receber tão bem - contou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados