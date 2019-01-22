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atacante de 28 anos

Jogador argentino Emiliano Sala está em avião desaparecido na França

Sala estava a bordo de um pequeno avião que desapareceu na noite de segunda, a cerca de 20 quilômetros ao norte da ilha Guernesey, próximo ao Canal da Mancha

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 11:26

Publicado em 

22 jan 2019 às 11:26
Emiliano Sala foi anunciado no sábado como reforço do Cardiff Crédito: Reprodução/Site Oficial
As autoridades da avião civil da França confirmaram nesta terça-feira que jogador ítalo-argentino Emiliano Sala estava a bordo de um pequeno avião que desapareceu na noite de segunda, a cerca de 20 quilômetros ao norte da ilha Guernesey, próximo ao Canal da Mancha - trecho de mar que separa o norte da França do sul da Grã-Bretanha.
Autoridades marítimas britânicas e da França fazem buscas na região. Segundo eles, o avião carregava apenas dois passageiros, sendo um deles o atleta. As buscas devem seguir até quarta de manhã. Até agora helicópteros da marinha francesa não encontraram nenhum indício da presença do avião no Canal da Mancha.
O atacante de 28 anos acabara de se transferir do Nantes para o Cardiff, do País de Gales, mas que disputa o Campeonato Inglês. Sala, inclusive, estava no avião rumo à cidade galesa justamente para assinar seu contrato com o clube.
Em sua carreira, Sala praticamente só atuou no futebol francês. Ele deixou a Argentina ainda no juvenil para reforçar a base do Bordeaux. Após ser promovido ao time principal do clube, passou a ser emprestado para times menores. Até ser transferido para o Nantes, em 2015.

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