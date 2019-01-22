Jogador argentino Emiliano Sala está em avião desaparecido na França

Emiliano Sala foi anunciado no sábado como reforço do Cardiff Crédito: Reprodução/Site Oficial

As autoridades da avião civil da França confirmaram nesta terça-feira que jogador ítalo-argentino Emiliano Sala estava a bordo de um pequeno avião que desapareceu na noite de segunda, a cerca de 20 quilômetros ao norte da ilha Guernesey, próximo ao Canal da Mancha - trecho de mar que separa o norte da França do sul da Grã-Bretanha.

Autoridades marítimas britânicas e da França fazem buscas na região. Segundo eles, o avião carregava apenas dois passageiros, sendo um deles o atleta. As buscas devem seguir até quarta de manhã. Até agora helicópteros da marinha francesa não encontraram nenhum indício da presença do avião no Canal da Mancha.

O atacante de 28 anos acabara de se transferir do Nantes para o Cardiff, do País de Gales, mas que disputa o Campeonato Inglês. Sala, inclusive, estava no avião rumo à cidade galesa justamente para assinar seu contrato com o clube.