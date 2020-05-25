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futebol

João Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinos

Português não deve perder nenhuma partida, pois já nao iria jogar no retorno do Campeonato Espanhol contra o Athletic Bilbao por excesso de cartões amarelos recebidos...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 15:11

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 15:11

Crédito: João Félix enfrenta sua terceira lesão em apenas uma temporada com o Atlético de Madrid (Divulgação/Atlético de Madrid
João Félix, joia portuguesa do Atlético de Madrid, se machucou no treino desta segunda-feira e sofreu uma entorse de ligamento colateral medial do joelho esquerdo de baixo grau. Apesar do problema não ser tão grave, o atleta pode ficar de fora das atividades por até três semanas e perder o início do Campeonato Espanhol que deve começar a partir do próximo dia 11 de junho.
A notícia não é tão preocupante, pois o meia-atacante pode não perder nenhuma partida pela equipe colchonera. Para o jogo do regresso da LaLiga, contra o Athletic Bilbao, o lusitano já não poderia participar por conta do excesso de cartões amarelos recebidos antes da paralisação. Com isso, só poderá jogar na 29ª rodada contra o Osasuna caso esteja recuperado fisicamente.
Em sua primeira temporada no futebol espanhol, João Félix sofre sua terceira lesão. A primeira foi uma torção no tornozelo que o tirou de seis jogos e a segunda foi um problema muscular que fez o português perder outras quatro partidas. Com isso, o jovem de 20 anos só pôde atuar em 28 confrontos na temporada.E MAIS:Ibrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do MilanBayer Leverkusen e Gladbach jogam sonhando com Liga dos CampeõesDortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da BundesligaEx-atleta não vê Werner como titular no Liverpool por conta de FirminoNapoli cogita ideia de emprestar Llorente na próxima temporada E MAIS:

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