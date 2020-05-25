João Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinos

Crédito: João Félix enfrenta sua terceira lesão em apenas uma temporada com o Atlético de Madrid (Divulgação/Atlético de Madrid

João Félix, joia portuguesa do Atlético de Madrid, se machucou no treino desta segunda-feira e sofreu uma entorse de ligamento colateral medial do joelho esquerdo de baixo grau. Apesar do problema não ser tão grave, o atleta pode ficar de fora das atividades por até três semanas e perder o início do Campeonato Espanhol que deve começar a partir do próximo dia 11 de junho.

A notícia não é tão preocupante, pois o meia-atacante pode não perder nenhuma partida pela equipe colchonera. Para o jogo do regresso da LaLiga, contra o Athletic Bilbao, o lusitano já não poderia participar por conta do excesso de cartões amarelos recebidos antes da paralisação. Com isso, só poderá jogar na 29ª rodada contra o Osasuna caso esteja recuperado fisicamente.