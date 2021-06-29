Joachim Löw comanda a Alemanha por vaga nas quartas e para não dar adeus à seleção antes do esperado

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Tricampeã da Eurocopa, a Alemanha é a maior vencedora do torneio de seleções ao lado da Espanha. E buscando o tetracampeonato, o time germânico entra em campo nesta terça-feira contra a Inglaterra, em Londres, de olho na vaga nas quartas de final.

Em 2008, a Alemanha foi até a final da Eurocopa, mas foi derrotada para a Espanha. Dois anos depois, na África do Sul, depois de encantar, caiu mais uma vez para a Espanha, desta vez nas semifinais da Copa do Mundo. A Itália foi o algoz em 2012 na Eurocopa. Quando parecia que ele poderia sair, nova chance.

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A passagem de Löw poderia ter sido encerrado ali, o que chegou a ser pedido por muitos torcedores e discutida pela federação, mas ele ficou para a Eurocopa. E agora ele espera não adeus antes do esperado.

Antes do duelo contra a Inglaterra, o treinador disse que não pensa no que pode acontecer depois e que está concentrado no confronto com os ingleses.

Agora a Alemanha entra em campo para, além do sonho do tetra europeu, fazer com que Joachim Löw não dê adeus à seleção antes do esperado.