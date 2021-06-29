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Joachim Löw comanda a Alemanha por vaga nas quartas e para não dar adeus à seleção antes do esperado

Treinador da Die Mannschaft deixará a seleção alemã após a Eurocopa e será substituído por Hansi Flick. Ao todo, Löw tem 196 jogos, com aproveitamento de quase 70%...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 06:00
Crédito: PHILIPP GUELLAND / POOL / AFP
Tricampeã da Eurocopa, a Alemanha é a maior vencedora do torneio de seleções ao lado da Espanha. E buscando o tetracampeonato, o time germânico entra em campo nesta terça-feira contra a Inglaterra, em Londres, de olho na vaga nas quartas de final.
Em 2008, a Alemanha foi até a final da Eurocopa, mas foi derrotada para a Espanha. Dois anos depois, na África do Sul, depois de encantar, caiu mais uma vez para a Espanha, desta vez nas semifinais da Copa do Mundo. A Itália foi o algoz em 2012 na Eurocopa. Quando parecia que ele poderia sair, nova chance.
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+ Ao L!, jornalista alemão fala sobre goleada da Espanha e cita 7 a 1: 'Löw teve seu momento Belo Horizonte'
A passagem de Löw poderia ter sido encerrado ali, o que chegou a ser pedido por muitos torcedores e discutida pela federação, mas ele ficou para a Eurocopa. E agora ele espera não adeus antes do esperado.
Antes do duelo contra a Inglaterra, o treinador disse que não pensa no que pode acontecer depois e que está concentrado no confronto com os ingleses.
Agora a Alemanha entra em campo para, além do sonho do tetra europeu, fazer com que Joachim Löw não dê adeus à seleção antes do esperado.
* Estagiário, sob supervisão de Cayo Pereira.

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