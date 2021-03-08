AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jô e Otero aproveitam dia em resort em meio a surto de coronavírus no Corinthians
futebol

Jô e Otero aproveitam dia em resort em meio a surto de coronavírus no Corinthians

Jogadores passaram a segunda-feira em um hotel no interior de São Paulo e causaram polêmica nas redes sociais...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 19:21
Crédito: Reprodução
O atacante Jô e o meia Otero causaram polêmica nesta segunda-feira, dia de folga para o elenco do Corinthians. Eles aproveitaram o dia livre e foram juntos a um resort no interior de São Paulo. O atacante Gustavo Mosquito também esteve em um hotel nesta segunda-feira.Imagens dos jogadores foram postadas nas redes sociais e causaram polêmica. Isso porque o Corinthians vive um surto de coronavírus, com 14 jogadores afastados por causa da doença, além de outros profissionais que fazem parte do dia a dia do CT Joaquim Grava.
Os jogadores não se posicionaram de forma oficial nesta segunda-feira. A tendência é que haja uma reunião nesta terça, dia da reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava de olho na próxima partida, domingo, contra o São Caetano.
Jô publicou um vídeo de Otero participando de uma atividade na piscina. O atacante ainda brincou com o companheiro ao escrever "com esse tamanho quer jogar". A esposa dele havia postado um vídeo agradecendo pelo passeio nesta segunda, Dia Internacional da Mulher.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz
Portos brasileiros ampliam capacidade para exportar petróleo do pré-sal
Imagem de destaque
Incêndio atinge mata próxima à Eames, em Vila Velha
Imagem BBC Brasil
Casa Branca defende seleção da Argentina por faixa sobre as Ilhas Falklands/Malvinas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados