Jô e Otero aproveitam dia em resort em meio a surto de coronavírus no Corinthians

O atacante Jô e o meia Otero causaram polêmica nesta segunda-feira, dia de folga para o elenco do Corinthians. Eles aproveitaram o dia livre e foram juntos a um resort no interior de São Paulo. O atacante Gustavo Mosquito também esteve em um hotel nesta segunda-feira.Imagens dos jogadores foram postadas nas redes sociais e causaram polêmica. Isso porque o Corinthians vive um surto de coronavírus, com 14 jogadores afastados por causa da doença, além de outros profissionais que fazem parte do dia a dia do CT Joaquim Grava.