Jô agrada e pode ser titular já no Dérbi, mas depende de registro

As primeiras impressões deixadas por Jô neste retorno ao Corinthians são positivas. Se depender do desempenho dele nos treinos, são grandes as chances até de ser titular no clássico contra o Palmeiras, no retorno do Paulistão. O problema é a parte burocrática.

A parte física e a ausência de ritmo de jogo preocupavam o Corinthians. Jô não disputa uma partida oficial desde o fim de 2019, quando ainda defendia o Nagoya Grampus, do Japão, e teve recentemente uma lesão no joelho esquerdo. O atacante de 33 anos, porém, vem respondendo bem aos trabalhos individualizados de recondicionamento e, de acordo com quem acompanha as atividades, agrada também nos treinos com bola.