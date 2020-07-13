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Jô agrada e pode ser titular já no Dérbi, mas depende de registro

Atacante tem respondido bem aos trabalhos físicos e às atividades com bola. Para ter chance de atuar no clássico, terá que superar uma corrida contra o tempo para ser inscrito...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 11:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
As primeiras impressões deixadas por Jô neste retorno ao Corinthians são positivas. Se depender do desempenho dele nos treinos, são grandes as chances até de ser titular no clássico contra o Palmeiras, no retorno do Paulistão. O problema é a parte burocrática.
A parte física e a ausência de ritmo de jogo preocupavam o Corinthians. Jô não disputa uma partida oficial desde o fim de 2019, quando ainda defendia o Nagoya Grampus, do Japão, e teve recentemente uma lesão no joelho esquerdo. O atacante de 33 anos, porém, vem respondendo bem aos trabalhos individualizados de recondicionamento e, de acordo com quem acompanha as atividades, agrada também nos treinos com bola.

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