Jesus diz que pretende permanecer e afirma: 'Está nas mãos do Flamengo'

Jorge Jesus, manifestou vontade em permanecer no Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em meio ao processo de renovação com o Flamengo, o técnico Jorge Jesus falou nesta segunda-feira sobre as tratativas para sua permanência. Em entrevista ao programa "Jogo Sagrado", da Fox Sports, o treinador rubro-negro não deu muitos detalhes, mas indicou que gostaria de permanecer no clube carioca.

Questionado sobre as negociações, o treinador revelou que seu representante já se reuniu com a diretoria rubro-negra, mas afirmou que prefere falar abertamente quando tudo estiver resolvido.

"A pessoa que me trouxe já esteve na outra semana no Brasil e teve algumas reuniões com pessoas ligadas ao Flamengo. Quero falar quando as coisas estiverem praticamente definidas. Portanto, as coisas estão nesse ponto. Acho que vai se resolver. A minha vontade é continuar. Está nas mãos da direção do Flamengo. Tem a ver financeiramente", afirmou.

O Mister também aproveitou para revelar como foram os contatos iniciais com a diretoria do Flamengo para selar sua chegada ao Rubro-Negro e afirmou que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, foi muito importante durante o processo. Além disso, Jesus revelou que já assistia ao Campeonato Brasileiro de Portugal e que, mesmo lá, já via o Flamengo como um grande time.

"Ele (Marcos Braz) esteve comigo um dia antes da final da Champions. Fizeram uma primeira abordagem e no outro dia eu fui para Madrid, onde estava o presidente e mais um dirigente do Flamengo. Nessa conversa, os quatro chegamos a um acordo fácil, porque eu também queria. Foi fácil. O Marcos Braz foi a pessoa que me ligou, me indicou e me forneceu ideias (do que era o Flamengo). Claro que eu sabia o que era o Flamengo, mas não sabia o que era o Flamengo por dentro. Me garantiu toda uma segurança de trabalho, uma estrutura", comentou o treinador, que deu ainda mais detalhes.

"Como era uma equipe que eu já estava habituado a ver jogar, o Flamengo, porque eu via muito um canal brasileiro, PFC, via todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Lá fora eles costumam transmitir um pouco de cada jogo e eu já assistia, e eu já via que o Flamengo tinha um grande time", revelou.

A imprensa portuguesa repercutiu um possível acerto do treinador Jorge Jesus com o Benfica, mas o boato foi prontamente desmentido pelo Mister. O comandante ainda deu a entender que se fosse para acertar com um clube português, este seria o Porto, já que ele já treinou Benfica, Sporting e Braga.

"Totalmente mentira. Não tem uma ponta de verdade. Todos os anos o meu nome é associado, quando as coisas estão mal no Benfica, no Sporting, falam sempre no meu nome. Claro que eu vou voltar a Portugal, não sei quando, mas eu vou voltar a Portugal porque esse é o meu projeto esportivo. Para voltar à Portugal, só falta um time (Porto), como já treinei os outros dois grandes (Benfica e Sporting). Quer dizer, dois não porque hoje o Braga é uma grande equipe também. Pode ser que o meu pensamento mude daqui a dois, três ou seis meses", afirmou.

Jorge Jesus também falou sobre a saudade de sua família, que está em Portugal, revelando que esta é a única coisa que pode lhe tirar do Flamengo.

"É a única coisa que pode me tirar do Flamengo. É a única coisa. A minha paixão pelo jogo é tanta que as vezes eu até me esqueço, mas quando eu estou mais sozinho, eu penso. Eu nunca pensei em sair de Portugal. Eu fui para a Arábia Saudita pelo momento trágico da equipe que eu estava trabalhando, o Sporting com aquelas invasões que repercutiu mundialmente. Apareceu uma oportunidade de ir para a Arábia e eu fui", contou.

Por fim, o comandante Rubro-Negro elogiou novamente o elenco do Flamengo e classificou os jogadores como "fantásticos".