Jean Cléber fala sobre temporada no Marítimo e quer chegar ao centésimo jogo com a camisa do clube

Um dos principais destaques do Marítimo neste ano, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, falou sobre o desejo de melhorar seu rendimento em campo no futebol europeu. Segundo o jogador, seu trabalho tem sido intenso nas últimas semanas.- Estou trabalhando muito para melhorar meu rendimento em campo no dia a dia e para crescer de produção no futebol europeu. Estou intensificando a cada treino para que isso seja possível - disse.