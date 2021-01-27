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Jean Cléber fala sobre temporada no Marítimo e quer chegar ao centésimo jogo com a camisa do clube

Volante brasileiro vem passando por ótima fase
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LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 13:13

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 13:13

Crédito: Jean Cleber quer chegar em 100 jogos pelo Marítimo (Divulgação/Marítimo
Um dos principais destaques do Marítimo neste ano, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, falou sobre o desejo de melhorar seu rendimento em campo no futebol europeu. Segundo o jogador, seu trabalho tem sido intenso nas últimas semanas.- Estou trabalhando muito para melhorar meu rendimento em campo no dia a dia e para crescer de produção no futebol europeu. Estou intensificando a cada treino para que isso seja possível - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que tem quase noventa partidas na agremiação, seu desejo é chegar ao centésimo jogo com a camisa do clube.
- Vou trabalhar muito para atingir a marca dos cem jogos com a camisa do Marítimo ainda nesta temporada. Esse é o meu objetivo.

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