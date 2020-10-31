Jair Ventura quer Sport no ataque diante do Athletico

Crédito: Anderson Stevens/Sport

O domingo é decisivo para o Sport. Sem vencer nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Leão recebe o Athletico e vê no adversário a chance ideal para espantar a má fase no torneio nacional.Ciente da responsabilidade da sua equipe, o técnico Jair Ventura analisou o Furacão e quer o Sport no ataque dentro de casa.

‘O Athletico fez um jogo muito equilibrado, acabou perdendo um pênalti contra um dos maiores investimentos do país (Flamengo). Fizeram uma boa partida, então a gente espera um duelo muito difícil. Mas jogando em nossa casa temos que se impor e vamos fazer isso para a gente voltar ao caminho das vitórias’, destacou o treinador do Sport.