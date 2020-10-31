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futebol

Jair Ventura quer Sport no ataque diante do Athletico

Com jejum de cinco jogos sem vencer, o técnico do Leão espera que o seu time imponha  seu ritmo de jogo...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 14:04

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 14:04
Crédito: Anderson Stevens/Sport
O domingo é decisivo para o Sport. Sem vencer nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Leão recebe o Athletico e vê no adversário a chance ideal para espantar a má fase no torneio nacional.Ciente da responsabilidade da sua equipe, o técnico Jair Ventura analisou o Furacão e quer o Sport no ataque dentro de casa.
‘O Athletico fez um jogo muito equilibrado, acabou perdendo um pênalti contra um dos maiores investimentos do país (Flamengo). Fizeram uma boa partida, então a gente espera um duelo muito difícil. Mas jogando em nossa casa temos que se impor e vamos fazer isso para a gente voltar ao caminho das vitórias’, destacou o treinador do Sport.
Após 18 partidas disputadas, o Sport aparece na 12ª colocação, com 21 pontos. A última vitória da equipe no Brasileirão foi no dia 4 de outubro, quando bateu o Bahia por 2 a 1.

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