Jackson exalta goleada em reestreia do Cearense e mira clássico contra o Ceará

Crédito: Leonardo Moreira/Leonardo Moreira

O Fortaleza teve um retorno de gala na reestreia do Campeonato Cearense. O clube comandado pelo técnico Rogério Ceni venceu o Guarany de Sobral por 5 a 0 na última segunda-feira. Para o zagueiro Jackson, titular no duelo, voltar aos gramados com uma vitória teve um sabor especial, mas ignorar a ausência da torcida não foi uma tarefa fácil.'Foi muito importante voltar com um ótimo resultado. Mesmo com a goleada e com o setor ofensivo mostrando muita qualidade, o time também mostrou consistência na defesa. Esse é um fator determinante para a nossa sequência na competição. Estávamos ansiosos pelo retorno, é um ano atípico, então temos que nos adaptar o mais rápido possível a jogar sem o nosso torcedor nos incentivando. Sentimos muito a falta do apoio da torcida, mas vamos trabalhar para ter sucesso nos jogos importantes que temos pela frente', afirmou.

O resultado elástico conquistado pelo Fortaleza foi recompensado com a liderança do Estadual. Agora, o Leão tem 15 pontos e precisa apenas de um empate na última rodada da segunda fase para assegurar a primeira colocação. Apesar da classificação já estar garantida, Jackson mira um resultado positivo no clássico contra o Ceará para ter vantagens na reta final do Cearense.

'Depois do jogo contra o Guarany já começamos a preparação para o clássico, tentando acelerar a recuperação para estarmos inteiros nesse jogo de suma importância para nós. Com um empate garantimos o primeiro lugar e, com isso, teremos algumas vantagens na semifinal. Mas o torcedor pode ter certeza que entraremos para vencer o Ceará'.