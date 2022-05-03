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Já? Presidente do Sport garante a permanência de Gilmar Dal Pozzo

Treinador é muito questionado nos bastidores da Ilha do Retiro e conta com o respaldo da diretoria...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 19:01
Contratado para ajeitar a casa do Sport, Gilmar Dal Pozzo não contou com a simpatia da torcida desde o início e sente a pressão nos bastidores.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Por conta de alguns tropeços cruciais, o treinador é questionado pelos torcedores e a diretoria começa o trabalho de respaldar o profissional.
Ciente do momento mais delicado, o presidente Yuri Romão entrou em cena e garantiu que não pensa em demitir o comandante.
‘Não há nenhuma negociação ou movimentação quanto a substituição (do treinador)’, afirmou ao ge.
Crédito: GilmarDalPozzoemcoletivanoSport(AndersonStevens/Sport

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