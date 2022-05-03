Já? Presidente do Sport garante a permanência de Gilmar Dal Pozzo

Contratado para ajeitar a casa do Sport, Gilmar Dal Pozzo não contou com a simpatia da torcida desde o início e sente a pressão nos bastidores.

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Por conta de alguns tropeços cruciais, o treinador é questionado pelos torcedores e a diretoria começa o trabalho de respaldar o profissional.

Ciente do momento mais delicado, o presidente Yuri Romão entrou em cena e garantiu que não pensa em demitir o comandante.

‘Não há nenhuma negociação ou movimentação quanto a substituição (do treinador)’, afirmou ao ge.