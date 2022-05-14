Já campeão, Porto vence Estoril e bate recorde de pontos na história do Campeonato Português

Com o título de campeão português já assegurado, o Porto manteve o embalo e derrotou o Estoril por 2 a 0 neste sábado, no Estádio do Dragão, pela 34ª rodada. Os gols foram marcados por Joãozinho (contra) e Fernando Andrade.

O time comandado por Sérgio Conceição estabeleceu o novo recorde de pontos no campeonato, com 91.

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Até então, o melhor somatório de uma equipe da Primeira Liga era do Benfica, em 2015/16, do próprio Porto, em 2017/18. Ambos terminaram com 88 pontos.

O primeiro tempo foi morno, à medida que o Estoril conseguia afastar os perigos criados pelos mandantes, instalados no meio-campo adversário. Mas a intensidade diminuiu, bem como as chances de gol.

Na volta do intervalo, Joãozinho teve a infelicidade de marcar contra ao tentar tirar a bola a Evanilson, após cruzamento de Zaidu. Na reta final, Fernando Andrade, que acabara de entrar em campo, deixou a festa ainda mais animada.