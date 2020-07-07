Ivonei afirma que Jesualdo tem testado jovens do Santos além das suas posições de origem

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Recém-promovido aos profissionais, o garoto Ivonei elogiou o contato inicial com o técnico Jesualdo Ferreira e afirmou que o português realiza testes com os jogadores mais novos fora das suas posições de origem.

– Passa muita confiança, dá conselhos de posicionamento dentro do campo, gosta de testar a gente em outras posições – disse ao site oficial do Santos FC.

Desde que chegou ao Santos, o treinador já mostrou que tem como característica prezar pela versatilidade dos atletas. Os exemplos mais visíveis estão na sua aposta em explorar Diego Pituca mais próximo a área, como meia, e não como volante, além de uma ideia de jogo onde os atacantes alternem os seus posicionamentos durante a parida, inclusive com centroavantes de origem, como Kaio Jorge, Raniel e Yuri Alberto movimentando-se mais do que o comum