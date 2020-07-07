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Ivonei afirma que Jesualdo tem testado jovens do Santos além das suas posições de origem

Versátil no meio de campo, Menino da Vila pode ser fruto de trabalho semelhante ao que técnico português tem feito com Diego Pituca...

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 08:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Recém-promovido aos profissionais, o garoto Ivonei elogiou o contato inicial com o técnico Jesualdo Ferreira e afirmou que o português realiza testes com os jogadores mais novos fora das suas posições de origem.
– Passa muita confiança, dá conselhos de posicionamento dentro do campo, gosta de testar a gente em outras posições – disse ao site oficial do Santos FC.
Desde que chegou ao Santos, o treinador já mostrou que tem como característica prezar pela versatilidade dos atletas. Os exemplos mais visíveis estão na sua aposta em explorar Diego Pituca mais próximo a área, como meia, e não como volante, além de uma ideia de jogo onde os atacantes alternem os seus posicionamentos durante a parida, inclusive com centroavantes de origem, como Kaio Jorge, Raniel e Yuri Alberto movimentando-se mais do que o comum
No caso de Ivonei, o garoto de 18 anos destacou-se nas categorias de base santista, onde atua desde os 11 anos, como um volante de boa chegada ofensiva, podendo ser testado no time principal em diferentes setores do meio-campo em um trabalho semelhante ao que Jesualdo vinha fazendo com Pituca, até a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus.

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