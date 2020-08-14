Ivonei afirma que encarou estreia pelo Santos com ‘responsabilidade e seriedade’

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Na derrota santista por 2 a 0 para o Internacional, nesta quinta-feira (13), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca apostou em alguns Meninos da Vila para mudar o quadro negativo do Santos durante a partida.Em uma dessas entradas, Ivonei teve os seus primeiros minutos como jogador profissional. Relacionado pela primeira vez para um jogo ainda em 2019, com Jorge Sampaoli, e promovido de vez ao time principal por Jesualdo Ferreira, na retomada das atividades após a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, o meia pisou pela primeira vez no gramado como atleta profissional no jogo de ontem.

– Encarei com muita responsabilidade e seriedade, era um sonho viver esse momento. Não foi da forma que queria, por conta da derrota, mas estou muito feliz por esse momento, por ter estreado pelo Santos – disse via assessoria.

– Momento único, passa um filme na cabeça, por tudo que lutei para que chegasse esse momento. Graças a Deus foram muitos dias de trabalho e dedicação nos treinos. Agradeço a todos que contribuiriam para esse momento – acrescentou.

Ivonei está confiante para que esses momentos venham se repetir e que ele ganhe espaço nas mãos do novo comandante nas próximas partidas.