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Ivonei afirma que encarou estreia pelo Santos com ‘responsabilidade e seriedade’

Meia entrou no segundo tempo da derrota santista contra o Internacional, nesta quinta-feia (13)...
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Publicado em 

14 ago 2020 às 16:33

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 16:33

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na derrota santista por 2 a 0 para o Internacional, nesta quinta-feira (13), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca apostou em alguns Meninos da Vila para mudar o quadro negativo do Santos durante a partida.Em uma dessas entradas, Ivonei teve os seus primeiros minutos como jogador profissional. Relacionado pela primeira vez para um jogo ainda em 2019, com Jorge Sampaoli, e promovido de vez ao time principal por Jesualdo Ferreira, na retomada das atividades após a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, o meia pisou pela primeira vez no gramado como atleta profissional no jogo de ontem.
– Encarei com muita responsabilidade e seriedade, era um sonho viver esse momento. Não foi da forma que queria, por conta da derrota, mas estou muito feliz por esse momento, por ter estreado pelo Santos – disse via assessoria.
– Momento único, passa um filme na cabeça, por tudo que lutei para que chegasse esse momento. Graças a Deus foram muitos dias de trabalho e dedicação nos treinos. Agradeço a todos que contribuiriam para esse momento – acrescentou.
Ivonei está confiante para que esses momentos venham se repetir e que ele ganhe espaço nas mãos do novo comandante nas próximas partidas.
– Agora é seguir trabalhando forte, como venho fazendo, para estar pronto quando o professor Cuca precisar. Quero estar preparado para ajudar o grupo da melhor forma possível – afirmou.

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