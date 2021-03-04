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Ivonei acredita ter aproveitado chance no Santos e explica facilidade em bola parada

Meia revelado na base deu a assistência para o gol do Santos diante da Ferroviária...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 17:53
Crédito: O meia Ivonei teve uma participação no empate do Santos contra a Ferroviária (Reprodução/Dugout
Os dois primeiros jogos do Santos na temporada foram de oportunidades para os garotos da base. Contra a Ferroviária, nesta quarta-feira, todos os jogadores que entraram em campo eram Meninos da Vila. Um dos jovens que teve a chance de jogar, Ivonei acredita ter aproveitado a oportunidade.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Sinto que consegui fazer uma boa partida e ajudar meus companheiros com uma assistência. Precisamos estar sempre preparados para quando a oportunidade surgir e acredito que consegui aproveitar da melhor maneira. Ainda temos muito a evoluir no dia a dia, mas deixamos uma boa impressão para a comissão técnica e torcedor - disse a joia.
Foi justamente dos pés de Ivonei que surgiram as principais chances do Santos, em jogadas de bola parada. Em uma delas, o volante cruzou a bola para Sabino marcar. Ele falou sobre a facilidade nesse tipo de jogada.- A bola parada e o passe longo são facilidades que eu tenho desde a base. Graças a Deus ontem pude ajudar com lançamentos, cobrança de falta e escanteio. Espero aprimorar ainda mais esses e os outros pontos do jogo também para me tornar um jogador completo e ajudar o Santos da melhor maneira possível - completou Ivonei.
Com força máxima à disposição, o próxima desafio do Santos será sábado, às 19h, contra o São Paulo. A partida, válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, será disputada no Morumbi.

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