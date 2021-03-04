Ivonei acredita ter aproveitado chance no Santos e explica facilidade em bola parada

Crédito: O meia Ivonei teve uma participação no empate do Santos contra a Ferroviária (Reprodução/Dugout

Os dois primeiros jogos do Santos na temporada foram de oportunidades para os garotos da base. Contra a Ferroviária, nesta quarta-feira, todos os jogadores que entraram em campo eram Meninos da Vila. Um dos jovens que teve a chance de jogar, Ivonei acredita ter aproveitado a oportunidade.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Sinto que consegui fazer uma boa partida e ajudar meus companheiros com uma assistência. Precisamos estar sempre preparados para quando a oportunidade surgir e acredito que consegui aproveitar da melhor maneira. Ainda temos muito a evoluir no dia a dia, mas deixamos uma boa impressão para a comissão técnica e torcedor - disse a joia.

Foi justamente dos pés de Ivonei que surgiram as principais chances do Santos, em jogadas de bola parada. Em uma delas, o volante cruzou a bola para Sabino marcar. Ele falou sobre a facilidade nesse tipo de jogada.- A bola parada e o passe longo são facilidades que eu tenho desde a base. Graças a Deus ontem pude ajudar com lançamentos, cobrança de falta e escanteio. Espero aprimorar ainda mais esses e os outros pontos do jogo também para me tornar um jogador completo e ajudar o Santos da melhor maneira possível - completou Ivonei.