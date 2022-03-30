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Ivan se recupera de lesão e inicia transição no Corinthians; Willian faz trabalho isolado de fortalecimento

Tanto o goleiro como o camisa 10 do Timão devem estar à disposição de Vítor Pereira para a estreia na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 13:56

Publicado em 30 de Março de 2022 às 13:56

No treino desta quarta-feira do Corinthians, o técnico Vítor Pereira contou com o retorno do goleiro Ivan, que se recuperou de um desconforto no músculo posterior da coxa direita.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
O arqueiro iniciou o trabalho de transição com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos, e deve estar à disposição para a estreia do Timão na Libertadores, terça-feira (5), às 21h30, contra o Always Ready, da Bolívia, em La Paz.
A lesão na coxa esquerda afastou o goleiro de 24 anos das duas partidas do time do Parque São Jorge no mata-mata do Paulistão, contra Guarani e São Paulo, respectivamente. Contratado no dia 31 de janeiro de 2022, Ivan ainda não estreou pelo Corinthians.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão na Libertadores
Por outro lado, Willian não participou das atividades em campo no treino desta quarta-feira (30). O camisa 10 permaneceu na parte interna do CT para um trabalho de fortalecimento.
O meia-atacante foi substituído no segundo tempo da partida contra o Bugre e reclamou de dores no quadril, que estavam dificultando a sua respiração. Diante do Tricolor paulista, na semifinal do Paulistão, Willian foi titular e jogou 'no sacrifício', sendo substituído na segunda etapa.
O elenco se reapresenta no CT Joaquim Grava na manhã de quinta-feira (31), dando prosseguimento na preparação para a estreia na Libertadores.
Crédito: GoleiroIvandurantetreinodequarta-feira(30doTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians)

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