Italiano: Napoli domina a Roma e goleia com uniforme em homenagem a Argentina de Maradona

Crédito: Divulgação / Napoli

Para Diego e por Diego. O Napoli entrou em campo neste domingo em casa pelo Campeonato Italiano contra a Roma e em dia de mais homenagens a Maradona, que morreu na última quarta-feira, o time de Gattuso venceu a Giallorossi por 4 a 0. Insigne, Fabián Ruiz, Mertens e Politano fizeram os gols.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoHOMENAGENS A MARADONA​Como não poderia ser diferente, antes do jogo começar Diego Armando Maradona foi muito homenageado. Além do minuto de silêncio, o Napoli entrou em campo com seu novo quarto uniforme. A peça, desenhada pela fornecedora Kappa, é uma releitura do fardamento da Argentina. Segundo o clube, a homenagem ao ídolo já estava pronta para este domingo antes mesmo da morte do ex-jogador.

BRILHO DO CAPITÃOEm campo, baile napolitano. Comandado pelo capitão Lorenzo Insigne, o time da casa fez 1 a 0 com o camisa 24 cobrando falta. Na segunda etapa, o atacante serviu o meia Fabián Ruiz, que bateu de fora da área e não deu chances para o goleiro Antonio Mirante.

VIROU PASSEIONos minutos finais, Mertens, maior artilheiro do Napoli, aproveitou rebote do goleiro da Roma para fazer o terceiro e Politano, quase nos acréscimos, em lance à la Maradona, driblou defensores e goleiro para fazer o quarto e fechar a conta no Estádio San Paolo, que passará a receber o nome do ídolo argentino.