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Italiano: Napoli domina a Roma e goleia com uniforme em homenagem a Argentina de Maradona

Clube onde Maradona foi ídolo lança uniforme com as cores da Argentina para homenagear o ex-jogador e inspirados por Diego goleiam a equipe da capital italiana...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 18:51
Crédito: Divulgação / Napoli
Para Diego e por Diego. O Napoli entrou em campo neste domingo em casa pelo Campeonato Italiano contra a Roma e em dia de mais homenagens a Maradona, que morreu na última quarta-feira, o time de Gattuso venceu a Giallorossi por 4 a 0. Insigne, Fabián Ruiz, Mertens e Politano fizeram os gols.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoHOMENAGENS A MARADONA​Como não poderia ser diferente, antes do jogo começar Diego Armando Maradona foi muito homenageado. Além do minuto de silêncio, o Napoli entrou em campo com seu novo quarto uniforme. A peça, desenhada pela fornecedora Kappa, é uma releitura do fardamento da Argentina. Segundo o clube, a homenagem ao ídolo já estava pronta para este domingo antes mesmo da morte do ex-jogador.
BRILHO DO CAPITÃOEm campo, baile napolitano. Comandado pelo capitão Lorenzo Insigne, o time da casa fez 1 a 0 com o camisa 24 cobrando falta. Na segunda etapa, o atacante serviu o meia Fabián Ruiz, que bateu de fora da área e não deu chances para o goleiro Antonio Mirante.
VIROU PASSEIONos minutos finais, Mertens, maior artilheiro do Napoli, aproveitou rebote do goleiro da Roma para fazer o terceiro e Politano, quase nos acréscimos, em lance à la Maradona, driblou defensores e goleiro para fazer o quarto e fechar a conta no Estádio San Paolo, que passará a receber o nome do ídolo argentino.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Italiano, o Napoli visita o Crotone, enquanto a Roma recebe o Sassuolo. Antes, porém, as duas equipes jogam pela Liga Europa. Os napolitanos encaram o AZ Alkmaar e os romanos pegam o Young Boys.

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