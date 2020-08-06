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Itair Machado tem melhora de saúde e deve deixar UTI nesta sexta-feira

O quadro do ex-dirigente do Cruzeiro apresentou melhora desde que foi internado, terça-feira, 4 de agosto, por ter contraído a Covid-19...
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Publicado em 

06 ago 2020 às 15:37

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:37

Crédito: Itair deve ser transferido para um apartamento no Hospital Madre Teresa nesta sexta-feira, deixando a UTI-Vinnicius Silva/rRuzeiro
O ex-vice de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, teve uma melhora no seu quadro de saúde após ser internado com a Covid-19 e ter um quadro de pneumonia e descompensação de diabetes, uma das causas de risco de óbito pelo coronavírus. Itair deve sair da UTI nesta sexta-feira, 7 de agosto, segundo informou o Hospital Madre Teresa, onde o ex-dirigente da Raposa se encontra internado desde terça-feira, 4. No boletim médico sobre Itair Machado, o Madre Teresa informou que ele apresenta constante melhoria em seu quadro clínico, sem a necessidade de ventilação mecânica para respirar e, que desde a quarta-feira, 5, já se alimenta por via oral. Apesar da melhora, Itair seguirá internado, saindo da UTI para um apartamento no hospital. Itair Machado foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro na gestão Wagner Pires de Sá, entre 2018 e 2019. O dirigente foi um dos pivôs da grave crise que a Raposa vive dentro e fora de campo, sendo considerado um dos responsáveis pela quebradeira financeira que o time celeste vive. Minas Gerais já registra 142.828 pacientes infectados com a Covid-19, com 3.304 mortes. Somente nas últimas 24h, surgiram 3.167 casos e 109 mortes.

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