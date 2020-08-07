Itair Machado deixa a UTI, mas segue internado em BH

O boletim médico do Hospital Madre Teresa, onde se encontra internado o ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, informou que ele recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas ainda ficará na unidade de saúde se recuperando da Covid-19. Itair Machado está internado desde terça-feira, 4 de agosto, sendo diagnosticado com a Covid-19, que teve complicações, gerando um quadro de pneumonia e descompensação de diabetes, uma das causas de risco de óbito pelo coronavírus. O Madre Teresa informou que ele apresenta constante melhoria em seu quadro clínico, sem a necessidade de ventilação mecânica para respirar e, que desde a quarta-feira, 5, já se alimenta por via oral. Itair Machado foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro na gestão Wagner Pires de Sá, entre 2018 e 2019. O dirigente foi um dos pivôs da grave crise que a Raposa vive dentro e fora de campo, sendo considerado um dos responsáveis pela quebradeira financeira que o time celeste vive.