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Itair Machado deixa a UTI, mas segue internado em BH

O ex-vice de futebol do Cruzeiro está desde terça-feira, 4, no Hospital Madre Teresa por cnta de contágio da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 18:04

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 18:04

Crédito: Itair Machado já apresentou melhora e deixou a UTI do hospital-(Vinnicius Silva/Cruzeiro
O boletim médico do Hospital Madre Teresa, onde se encontra internado o ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, informou que ele recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas ainda ficará na unidade de saúde se recuperando da Covid-19. Itair Machado está internado desde terça-feira, 4 de agosto, sendo diagnosticado com a Covid-19, que teve complicações, gerando um quadro de pneumonia e descompensação de diabetes, uma das causas de risco de óbito pelo coronavírus. O Madre Teresa informou que ele apresenta constante melhoria em seu quadro clínico, sem a necessidade de ventilação mecânica para respirar e, que desde a quarta-feira, 5, já se alimenta por via oral. Itair Machado foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro na gestão Wagner Pires de Sá, entre 2018 e 2019. O dirigente foi um dos pivôs da grave crise que a Raposa vive dentro e fora de campo, sendo considerado um dos responsáveis pela quebradeira financeira que o time celeste vive.

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