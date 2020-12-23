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Irmão de Kroos afirma que Messi não deveria estar no Top 3 do The Best

Felix Kroos exaltou o prêmio conquistado por Robert Lewandowski, mas contestou nomeação do argentino. Atleta também achou justa premiação de Jurgen Klopp...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 11:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 11:15
Crédito: Divulgação / Bayern
Felix Kroos, irmão de Toni Kroos, afirmou que Messi não deveria estar entre os três melhores jogadores da última temporada. No podcast “Einfach mal Luppen”, o atleta do Eintracht Braunschweig exaltou a premiação de Robert Lewandowski e revelou que a nomeação de Klopp como melhor técnico do último ano foi justa.- Lewandowski merece, absolutamente, mas Messi não pertence ao Top 3, porque acredito que não jogou bem no último ano. Klopp fez um ano surpreendente, ambos são grandes treinadores e pode-se ver pela temporada que fizeram - comentou também com relação a não premiação de Hansi-Flick, técnico do Bayern.
> Veja a tabela da Bundesliga
Além de Felix Kroos, diversos especialistas e torcedores não gostaram da nomeação de Messi e Cristiano Ronaldo ao The Best da Fifa. Atletas de destaque, como Neymar e Mbappé, que conquistaram três títulos nacionais e chegaram na final da Champions League, não conseguiram entrar entre os melhores.

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