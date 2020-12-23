Irmão de Kroos afirma que Messi não deveria estar no Top 3 do The Best

Felix Kroos, irmão de Toni Kroos, afirmou que Messi não deveria estar entre os três melhores jogadores da última temporada. No podcast “Einfach mal Luppen”, o atleta do Eintracht Braunschweig exaltou a premiação de Robert Lewandowski e revelou que a nomeação de Klopp como melhor técnico do último ano foi justa.- Lewandowski merece, absolutamente, mas Messi não pertence ao Top 3, porque acredito que não jogou bem no último ano. Klopp fez um ano surpreendente, ambos são grandes treinadores e pode-se ver pela temporada que fizeram - comentou também com relação a não premiação de Hansi-Flick, técnico do Bayern.