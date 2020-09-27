Invictos na Premier League, Arsenal e Liverpool se enfrentam buscando permanecerem no topo da tabela

Pela terceira rodada da Premier League, Arsenal e Liverpool se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 16h (horário de Brasília). As duas equipes estão com duas vitórias em duas partidas e buscam se manter na parte de cima da tabela.COM MORALAntes da partida, Jurgen Klopp elogiou Mikel Arteta e seu trabalho no Arsenal. O comandante do Liverpool disse que o espanhol "mostrou em um curto período de tempo que parece ser um treinador excepcional".