Invictos na Premier League, Arsenal e Liverpool se enfrentam buscando permanecerem no topo da tabela

Pela terceira rodada da Premier League, Arsenal e Liverpool se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 16h (horário de Brasília). As duas equipes estão com duas vitórias em duas partidas e buscam se manter na parte de cima da tabela.COM MORALAntes da partida, Jurgen Klopp elogiou Mikel Arteta e seu trabalho no Arsenal. O comandante do Liverpool disse que o espanhol "mostrou em um curto período de tempo que parece ser um treinador excepcional".
INVICTOSO duelo marcará o confronto entre dois times que estão 100% no Campeonato Inglês. As duas equipes venceram as duas partidas que tiveram e buscam a vitória para continuar no topo da competição.
DESFALQUES IMPORTANTESPara a partida, o Liverpool não terá Matip, Henderson e Oxlade-Chamberlain. Alisson e Thiago Alcântara ainda não estão confirmados. O Arsenal não poderá contar com jogadores importantes: Cédric, Calum Chambers, Mustafi, Pablo Marí e Gabriel Martinelli seguem fora.