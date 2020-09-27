Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Invictos na Premier League, Arsenal e Liverpool se enfrentam buscando permanecerem no topo da tabela
futebol

Invictos na Premier League, Arsenal e Liverpool se enfrentam buscando permanecerem no topo da tabela

Partida desta segunda será válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 19:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 19:22
Crédito: AFP
Pela terceira rodada da Premier League, Arsenal e Liverpool se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 16h (horário de Brasília). As duas equipes estão com duas vitórias em duas partidas e buscam se manter na parte de cima da tabela.COM MORALAntes da partida, Jurgen Klopp elogiou Mikel Arteta e seu trabalho no Arsenal. O comandante do Liverpool disse que o espanhol "mostrou em um curto período de tempo que parece ser um treinador excepcional".
INVICTOSO duelo marcará o confronto entre dois times que estão 100% no Campeonato Inglês. As duas equipes venceram as duas partidas que tiveram e buscam a vitória para continuar no topo da competição.
DESFALQUES IMPORTANTESPara a partida, o Liverpool não terá Matip, Henderson e Oxlade-Chamberlain. Alisson e Thiago Alcântara ainda não estão confirmados. O Arsenal não poderá contar com jogadores importantes: Cédric, Calum Chambers, Mustafi, Pablo Marí e Gabriel Martinelli seguem fora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados