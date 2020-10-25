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Invicto, Milan mede forças com a Roma em casa pelo Italiano

Equipe de Stefano Pioli tem 21 jogos consecutivos de invencibilidade desde a última temporada. Técnico da Roma elogia rival, mas acredita que pode conquistar a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 13:31

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 13:31

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
Com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano, o Milan joga em casa e mede forças com a Roma nesta segunda-feira, às 16h45 (horário de brasília). A equipe rossonera vive um ótimo momento desde o final da última temporada, com Ibrahimovic sendo um líder em campo. Já o time da capital vem embalado por duas vitórias após um início irregular na competição.
O técnico Stefano Pioli ainda não deve ter Rebic e Calhanoglu disponíveis para o confronto e acredita em um duelo muito equilibrado. Apesar disso, o italiano destacou a evolução do time de Milão nos últimos meses.
- Começamos bem a temporada e queremos continuar assim. Enfrentamos um adversário forte e que marca muitos pontos fora de casa. A Roma se parece com o Milan em termos de construção do time e tem muita qualidade. Certamente será um jogo aberto. Vinte e um jogos invictos não são acidentais e destacam nossos valores. Ainda temos que melhorar em muitas situações, mas estamos trabalhando juntos há apenas um ano. Podemos crescer muito.
Pelo lado da Roma, o técnico Paulo Fonseca destacou o bom momento vivido pelo rival, mas acredita que é possível vencer a partida.
- O Milan está em um ótimo momento, é uma grande equipe com um grande treinador. Mas acho que também estamos em um bom momento, estamos motivados e confiantes. É um jogo interessante taticamente, a Roma quer mostrar que é um grande time e vai jogar para vencer. Criamos uma identidade forte e estamos felizes.
Na última temporada, cada clube venceu em um turno atuando em casa, mas o triunfo do Milan foi com os gols dos dois atletas que não devem participar do duelo nesta segunda. Apesar disso, o time rossonero busca abrir mais vantagem na tabela para Napoli, Sassuolo e Inter, enquanto os visitantes tentam se aproximar do pelotão de frente.

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