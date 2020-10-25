Invicto, Milan mede forças com a Roma em casa pelo Italiano

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano, o Milan joga em casa e mede forças com a Roma nesta segunda-feira, às 16h45 (horário de brasília). A equipe rossonera vive um ótimo momento desde o final da última temporada, com Ibrahimovic sendo um líder em campo. Já o time da capital vem embalado por duas vitórias após um início irregular na competição.

O técnico Stefano Pioli ainda não deve ter Rebic e Calhanoglu disponíveis para o confronto e acredita em um duelo muito equilibrado. Apesar disso, o italiano destacou a evolução do time de Milão nos últimos meses.

- Começamos bem a temporada e queremos continuar assim. Enfrentamos um adversário forte e que marca muitos pontos fora de casa. A Roma se parece com o Milan em termos de construção do time e tem muita qualidade. Certamente será um jogo aberto. Vinte e um jogos invictos não são acidentais e destacam nossos valores. Ainda temos que melhorar em muitas situações, mas estamos trabalhando juntos há apenas um ano. Podemos crescer muito.

Pelo lado da Roma, o técnico Paulo Fonseca destacou o bom momento vivido pelo rival, mas acredita que é possível vencer a partida.

- O Milan está em um ótimo momento, é uma grande equipe com um grande treinador. Mas acho que também estamos em um bom momento, estamos motivados e confiantes. É um jogo interessante taticamente, a Roma quer mostrar que é um grande time e vai jogar para vencer. Criamos uma identidade forte e estamos felizes.