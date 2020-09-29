Investimento do Flamengo na base cresce pela sexta temporada seguida

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O surto de Covid-19 no elenco profissional, com 18 atletas infectados - além de técnico e diretores - levou o Flamengo a encarar o Palmeiras com seis garotos formados no Ninho do Urubu entre os titulares, e outros três entrando após o intervalo. A apresentação segura de Natan, Lincoln, Ramon & Cia levaram os holofotes de volta às divisões de base do Rubro-Negro. Com o investimento feito até junho de 2020 (R$ 52 milhões e 282 mil), o clube já aumentou os custos na formação dos atletas da base pela sexta temporada consecutiva.

Com o bom trabalho desenvolvido no Ninho do Urubu, a base continua sendo capaz de ser contribuir com os resultados time profissional - como a Nação se acostumou a ver ao longo do tempo -, seja pelo valor obtido das transferências para os grandes clubes europeus, seja pelo desempenho na equipe principal.

- Temos que estar sempre prontos para quando a oportunidade aparecer. Os meus companheiros também fizeram um grande jogo, o que mostra a força que a base do Flamengo tem. Temos grandes como referências, mas o Flamengo tem uma força de fazer craque em casa. Mostramos isso - afirmou o goleiro Hugo Souza, o Neneca, o grande destaque no 1 a 1 no Allianz Parque.Com o surto da Covid-19 que atingiu o elenco profissional do Flamengo, a base voltará a ser importante no duelo com o Independiente Del Valle, do Equador, nesta quarta-feira. Com a liderança do Grupo A da Copa Libertadores em jogo - os times somam nove pontos -, a bola rola no Maracanã a partir das 21h30.