Internazionale x Juventus: onde assistir, horário e escalações da Supercopa da Itália

Internazionale e Juventus entram em campo nesta quarta-feira para decidir a Supercopa da Itália. As equipes vão se enfrentar no Giuseppe Meazza, às 17h, no duelo que reúne a campeã italiana (Inter) e a vencedora da Copa da Itália (Juve). Atual campeã do torneio, a Velha Senhora já soma nove títulos da competição, contra cinco dos nerazzurri.InternazionaleAtual campeã italiana e na liderança do torneio na edição 2021/2022, a Internazionale vive boa fase. A equipe de Simone Inzaghi já soma oito vitórias seguidas no Calcio e bateu a Lazio, no último domingo, por 2 a 1. Recuperado da covid-19, Dzeko voltará a fazer dupla com Lautaro no ataque. Joaquim Correa e Alexis Sanchez devem ficar como opções no banco.
- Tive a sorte de jogar finais como jogador e como treinador. Não há favoritos nem azarões, estamos diante de um time que fez uma recuperação extraordinária em Roma e está acostumado a jogar este tipo de jogo. Estamos num excelente momento, vamos jogar com as nossas armas esperando dar satisfação aos nossos torcedores - disse o técnico Simone Inzaghi.
JuventusDepois de um início de temporada conturbado após a saída de Cristiano Ronaldo, a Juventus tem se recuperado nas últimas semanas. A equipe de Massimiliano Allegri não perde há oito partidas, mas segue fora do G-4 do Campeonato Italiano. Chiesa, Bonucci e Danilo não podem atuar por conta de lesão, enquanto Chiellini deve retornar após se recuperar da covid-19.
- Amanhã será um jogo à parte, a ser disputado num estádio maravilhoso contra a equipe mais forte do campeonato que está muito bem e confiante. Aconteça o que acontecer amanhã, no entanto, não deve afetar nosso caminho - comentou o treinador em entrevista coletiva.
FICHA TÉCNICA:Inter de Milão x Juventus
Supercopa da ItáliaData e horário: 12/1/2022, às 17h (de Brasília)Local: Giuseppe Meazza (ITA)Onde assistir: Fox Sports
Provável escalação do Inter de Milão:Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko
Provável escalação da Juventus:Szczesny; Cuadrado, Rugani, Chiellini, Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Dybala