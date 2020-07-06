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futebol

Internacional recebe oferta do Avaí para também treinar em Santa Catarina

Presidente do clube de Florianópolis, Francisco José Battistotti, falou sobre a possibilidade durante entrevista a 'Rádio Gaúcha'...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 20:46

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 20:46

Crédito: Divulgação/Avaí FC
O Inter pode se tornar a segunda equipe de Porto Alegre a viajar rumo a Santa Catarina buscando um local onde continuará com suas atividades físicas após a restrição imposta pelo Governo do Rio Grande do Sul em relação ao funcionamento de clubes e academias.
Isso porque, enquanto o clube procurava soluções a situação, o presidente do Avaí, Francisco José Battistotti, se demonstrou absolutamente solícito com a possibilidade de acolher o Colorado nas instalações do CFA João Nilson Zunino que fica imediatamente atrás do Estádio da Ressacada.
O mandatário entende que é possível montar uma agenda de horários para que tanto Inter como o próprio Avaí usufruam do espaço:
- Caso o meu amigo Marcelo (Medeiros, presidente do Inter) precise, o nosso Centro de Treinamento está à disposição do Internacional. Nossos treinamentos começam às 15h. Então, o Inter pode treinar de manhã. Temos três campos e mais o gramado da Ressacada. Seria tranquilo um revezamento.
No caso do clube catarinense, os treinos se tornam ainda mais importantes pelo fato de, na próxima quarta-feira (8), o estadual será retomado com as partidas válidas pelas quartas de final onde o Avaí começa a disputa frente a Chapecoense visitando a Arena Condá às 20h30 (horário de Brasília).

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