Internacional recebe oferta do Avaí para também treinar em Santa Catarina

Crédito: Divulgação/Avaí FC

O Inter pode se tornar a segunda equipe de Porto Alegre a viajar rumo a Santa Catarina buscando um local onde continuará com suas atividades físicas após a restrição imposta pelo Governo do Rio Grande do Sul em relação ao funcionamento de clubes e academias.

Isso porque, enquanto o clube procurava soluções a situação, o presidente do Avaí, Francisco José Battistotti, se demonstrou absolutamente solícito com a possibilidade de acolher o Colorado nas instalações do CFA João Nilson Zunino que fica imediatamente atrás do Estádio da Ressacada.

O mandatário entende que é possível montar uma agenda de horários para que tanto Inter como o próprio Avaí usufruam do espaço:

- Caso o meu amigo Marcelo (Medeiros, presidente do Inter) precise, o nosso Centro de Treinamento está à disposição do Internacional. Nossos treinamentos começam às 15h. Então, o Inter pode treinar de manhã. Temos três campos e mais o gramado da Ressacada. Seria tranquilo um revezamento.