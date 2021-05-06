Internacional chega aos 200 gols em Libertadores

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

A derrota para o Always Ready, da Bolívia, na estreia da fase de grupos da Libertadores, parece ter realmente ficado para trás na vida do Internacional. Nos dois últimos jogos na competição, o Colorado marcou dez gols e sofreu apenas um. A última vítima, nessa quarta-feira, foi o Olimpia.

Com uma atuação irretocável, o Colorado aplicou uma sonora goleada de 6 a 1 sobre a equipe paraguaia - no jogo anterior já havia feito 4 a 0 no Deportivo Táchira, da Venezuela. Thiago Galhardo, duas vezes, Cuesta, Edenílson, Yuri Alberto e Caio Vidal, numa pintura de bicicleta, anotaram os tentos do time gaúcho na partida que marcou a reestreia de Taison com a camisa do clube.