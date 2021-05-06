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futebol

Internacional chega aos 200 gols em Libertadores

Colorado goleou o Olimpia, do Paraguai, por 6 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 23:51

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 23:51

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
A derrota para o Always Ready, da Bolívia, na estreia da fase de grupos da Libertadores, parece ter realmente ficado para trás na vida do Internacional. Nos dois últimos jogos na competição, o Colorado marcou dez gols e sofreu apenas um. A última vítima, nessa quarta-feira, foi o Olimpia.
Com uma atuação irretocável, o Colorado aplicou uma sonora goleada de 6 a 1 sobre a equipe paraguaia - no jogo anterior já havia feito 4 a 0 no Deportivo Táchira, da Venezuela. Thiago Galhardo, duas vezes, Cuesta, Edenílson, Yuri Alberto e Caio Vidal, numa pintura de bicicleta, anotaram os tentos do time gaúcho na partida que marcou a reestreia de Taison com a camisa do clube.
O golaço de Vidal, além da beleza, ficará marcado como o de número 200 do Inter na história da Copa Libertadores da América. A marca foi alcançada no 135º jogo da equipe na competição. São 66 vitórias, 36 empates e 33 derrotas, tendo sofrido apenas 122 gols, o que lhe dá um saldo positivo de 78.

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