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Inter de Milão x Napoli: onde assistir, horário e escalações do confronto do Campeonato Italiano

Líder do Campeonato Italiano, Napoli busca manter primeira colocação contra a Inter de Milão neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 18:11

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 18:11

Neste domingo, a Inter de Milão recebe o Napoli no San Siro às 14h (de Brasília) em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Em busca de manter a liderança, o Napoli tenta afastar a Inter com o objetivo de aumentar a sua distância em pontos.Veja a tabela do Italiano
Terceira colocada do Campeonato Italiano com 25 pontos somados em doze partidas disputadas, a Inter de Milão está em uma busca por recuperar pontos perdidos para igualar Milan e Napoli. Uma vitória neste domingo pode deixar a equipe a apenas quatro pontos dos dois adversários.
Líder do Campeonato Italiano, o Napoli batalha diretamente com o Milan pela primeira colocação da competição. Com 32 pontos, a equipe visitante deste domingo conta com a vitória em um jogo importante para afastar os seus adversários.FICHA TÉCNICAINTER DE MILÃO x NAPOLI - Campeonato Italiano
Data e horário: 21/11/2021, às 14h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Paolo ValeriAssistentes: Alessandro Giallatini e Fabiano PretiOnde assistir: Star+
INTER DE MILÃO (Treinador: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, Ranocchia e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez.
Desfalques: de Vrij e Aléxis Sánchez (lesionado).
NAPOLI (Treinador: Luciano Spalletti)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mário Rui; Anguissa, Fabián, Politano, Zielinski e Insigne; Osimhen.
Desfalques: Ounas e Demme (lesionados).
Crédito: InterdeMilãoeNapolienfrentam-senestedomingo(Foto:TIZIANAFABI/AFP

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