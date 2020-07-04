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futebol

Inter de Milão quer manter entusiasmo contra o Bologna

Equipe de Antonio Conte está invicta no Campeonato Italiano desde o retorno da competição e busca perseguir a Juventus até o final do torneio. Bologna não tem ambição...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 16:42

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 16:42

Crédito: Inter de Milão vem de goleada aplicada sobre o Brescia por 6 a 0 (Miguel MEDINA / AFP
A Inter de Milão busca perseguir a Juventus até o final do Campeonato Italiano e conseguir chegar na posição mais alta possível e encara o Bologna neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília). O time dirigido por Antonio Conte está invicto desde o retorno da paralisação, com três vitórias e um empate, e busca manter o entusiasmo. O rival não tem ambições para esta temporada.
O comandante nerazzurri comentou sobre a importância de manter a equipe motivada após goleada de 6 a 0 contra o Brescia, mas mostrou preocupação com o ritmo das partidas e com o calor na Itália.
- O entusiasmo é importante, mas deve ser diário. O Bologna é treinado por um excelente técnico, joga em alta intensidade. É um obstáculo difícil. Temos que ver o ritmo que vamos conseguir manter durante os 90 minutos. O trabalho diário permite que todos entrem sem problemas, todos sabem o que fazer.
O treinador não revelou o time, mas admitiu a possibilidade de mudanças no time titular para que o elenco aguente bem toda a temporada. Uma das opções para ganhar mais tempo de jogo é Brozovic, que se recuperava de lesão, mas que está apto para defender a Inter de Milão e seguir em busca da consolidação no G-4.

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