Inter de Milão mira a contratação de Sergio Reguilón e pode usar Eriksen na negociação com o Real Madrid

Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial

Com a proximidade do início do Campeonato Italiano 2020/21, a Inter de Milão segue no mercado em busca de reforços para disputar o título. Com isso, o técnico Antonio Conte deseja contar com um lateral esquerdo, que entregue a mesma regularidade de Achraf, destaque na direita. Assim, o italiano mira o nome de Sergio Reguilón, que pertence ao Real Madrid, segundo o diário espanhol 'Marca'.

Dessa forma, o espanhol, que foi um dos destaques do Sevilla na conquista da Liga Europa, agrada ao treinador, que pode utilizar Christian Eriksen na negociação. O dinamarquês está fora dos planos e deve ser usado como moeda de troca nesta janela de transferência.

O intuito da equipe italiana é pedir 25 milhões de euros na negociação, metade do valor do dinamarquês, ou fazer uma troca direta. Além de Reguilón, a Inter também monitora o nome de Emerson Palmieri, do Chelsea.Apesar do investimento feito, o dinamarquês não conseguiu se firmar na Inter e deve ser negociado, já que o chileno Arturo Vidal se aproxima de fechar com a equipe de Milão. Cabe ressaltar que o Real Madrid já negociou com Eriksen, quando o jogador ainda defendia as cores do Tottenham, porém ele fechou com o time italiano.