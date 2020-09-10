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Inter de Milão mira a contratação de Sergio Reguilón e pode usar Eriksen na negociação com o Real Madrid

De acordo com o jornal espanhol 'Marca', dinamarquês vira moeda de troca da equipe Nerazzurri e está fora dos planos do técnico Antonio Conte para a próxima temporada...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 15:06
Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial
Com a proximidade do início do Campeonato Italiano 2020/21, a Inter de Milão segue no mercado em busca de reforços para disputar o título. Com isso, o técnico Antonio Conte deseja contar com um lateral esquerdo, que entregue a mesma regularidade de Achraf, destaque na direita. Assim, o italiano mira o nome de Sergio Reguilón, que pertence ao Real Madrid, segundo o diário espanhol 'Marca'.
Dessa forma, o espanhol, que foi um dos destaques do Sevilla na conquista da Liga Europa, agrada ao treinador, que pode utilizar Christian Eriksen na negociação. O dinamarquês está fora dos planos e deve ser usado como moeda de troca nesta janela de transferência.
O intuito da equipe italiana é pedir 25 milhões de euros na negociação, metade do valor do dinamarquês, ou fazer uma troca direta. Além de Reguilón, a Inter também monitora o nome de Emerson Palmieri, do Chelsea.Apesar do investimento feito, o dinamarquês não conseguiu se firmar na Inter e deve ser negociado, já que o chileno Arturo Vidal se aproxima de fechar com a equipe de Milão. Cabe ressaltar que o Real Madrid já negociou com Eriksen, quando o jogador ainda defendia as cores do Tottenham, porém ele fechou com o time italiano.
Com o fim da temporada. Reguilón retornou ao Real Madrid após se destacar sob o comando de Julen Lopetegui, no Sevilla. Contudo, está atrás de Mendy e Marcelo na opção do técnico Zidane e pode ser liberado. Todavia, o Manchester United também tem interesse no jogador, mas os merengues insistem em uma cláusula de recompra estipulada em 27 milhões de libras (R$ 188 milhões).

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