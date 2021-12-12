Inter de Milão goleia o Cagliari em casa e assume liderança do Campeonato Italiano

O Campeonato Italiano tem novo líder. A Internazionale aproveitou o tropeço do Milan no último sábado e goleou o Cagliari neste domingo por 4 a 0. No Giuseppe Meazza, a equipe de Simone Inzaghi marcou os gols com Lautaro Martínez (2), Alexis Sanchez e Çalhanoglu. Com o resultado, os nerazzuri assumem a ponta com 40 pontos, dois a mais que os rossoneros.
Empurrada pela torcida, a Internazionale começou melhor a partida e conseguiu o primeiro gol aos 29 minutos, com Lautaro Martínez. O atacante argentino aproveitou escanteio cobrado por Çalhanoglu e cabeceou para o gol. Já no início do segundo tempo, a equipe de Simone Inzaghi ampliou o marcador com Alexis Sanchez após assistência de Barella.
Inofensivo, o Cagliari não ofereceu perigo a Inter, que aproveitou a fragilidade do adversário para transformar a vitória em goleada. Aos 20 da etapa final, Çalhanoglu arriscou de fora da área e acertou lindo chute no ângulo para fazer o terceiro. Dois minutos depois, Lautaro Martínez balançou as redes mais uma vez e deu números finais a partida.