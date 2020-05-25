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Inspirado em documentário, Biglia afirma que título da Copa do Mundo seria a 'Última dança' de Messi

Em entrevista ao 'Sport', meia do Milan cita documentário de sucesso da Netflix, sobre Michael Jordan, e diz que título Mundial iria coroar a carreira do craque argentino...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 19:08

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 19:08

Crédito: Título da Copa do Mundo é um dos maiores sonhos de Lionel Messi (AFP
Em entrevista ao jornal espanhol 'Sport', o meia Lucas Biglia comentou sobre a carreira de Lionel Messi e fez referências ao documentário de sucesso da Netflix, sobre o hexa do Chicago Bull, na temporada 1997-98, e a vida de Michael Jordan (The Last Dance). Para o atleta do Milan, um título da Copa do Mundo de 2022, no Catar, seria a 'Última dança' e coroaria a brilhante carreira do craque argentino.
Segundo o jogador, somente um título Mundial elevaria Messi ao patamar de Maradona. Para ele, uma terceira estrela com a camisa da Argentina aliviaria o coração dos torcedores. Além disso, ele relatou que gostaria de ver um documentário sobre o craque e com um possível título da maior competição de seleções, a série teria um sabor ainda mais especial. "Eu sei o que isso significaria para ele e para os fãs", disse.
A primeira vez em que Biglia atuou ao lado de Messi foi pela seleção sub-20 e durante a entrevista teceu muitos elogios ao craque. Ele afirmou que "saber muitas coisas do dia a dia, coisas que acontecem com ele, mas que ninguém sabe" encantariam os torcedores.
- Um garoto quieto, humilde e introvertido . Quando entramos em campo, não conseguimos detê-lo. Ele jogou um cachimbo, era normal, ele não ria. Ele ainda é o mesmo, não mudou nada. Como jogador não há palavras para descrevê-lo, mas como pessoa, cem vezes melhor - elogiou Biglia, e em seguida completou.
Perto de completar 33 anos, Messi chegaria ao Catar com 35 e seria a última chance de conquistar o título sendo o protagonista. Biglia destacou o quanto o craque sofreu com as derrotas no Mundial de 2014 e nas últimas Copas América
- Na última Copa do Mundo, vendo como ele sofreu a eliminação , é quando você se pergunta: um cara competitivo como ele... sempre existem coisas ruins - relembrouE MAIS:Valverde pensa em revanche contra o Manchester City em agostoJoão Félix sofre lesão no joelho e pode perder até três semanas de treinosDortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da BundesligaBarcelona estuda contratação de jovem promessa do Hertha BerlinConfira o andamento dos campeonatos europeus para o retorno do futebol E MAIS:

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