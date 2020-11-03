Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Inscrito no Inglês pelo Chelsea mesmo aposentado, Petr Cech diz: 'Pronto para ajudar se necessário'
futebol

Inscrito no Inglês pelo Chelsea mesmo aposentado, Petr Cech diz: 'Pronto para ajudar se necessário'

Ex-goleiro foi inscrito na Premier League por precaução visando um possível surto de coronavírus no elenco. Atualmente, Cech é dirigente do Chelsea...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2020 às 14:38

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 14:38

Crédito: Saeed Khan / AFP
Inscrito na Premier League pelo Chelsea mesmo estando aposentado há mais de um ano, o ex-goleiro Petr Cech afirmou que está pronto para entrar em campo caso seja necessário. Em entrevista à "Telefoot", o tcheco afirmou estar em forma.
- Sei que estou 100% pronto para ajudar se for preciso. Estou em forma, e, com os dois meses de treino, vi que tenho a mesma qualidade. Além disso, descansei um ano sem jogar futebol. Esse tempo me deu muita energia. O meu corpo se recuperou depois de jogar 20 anos como profissional - disse Cech.
Petr Cech foi inscrito no Campeonato Inglês pelo Chelsea em forma de precaução. A justificativa do time londrino é a Covid-19. Em um possível cenário de surto no elenco, o ex-goleiro e atualmente dirigente dos Blues estaria pronto para entrar em campo e substituir os demais goleiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados