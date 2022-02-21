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Ingressos para torcida do São Paulo contra o Campinense custam R$ 100; veja como comprar

Tricolor estreia na Copa do Brasil diante da equipe paraibana, nesta quinta-feira, às 21h30, em Campina Grande. Serão somente cinco mil ingressos disponíveis para as torcidas...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 16:00
O São Paulo estreia na Copa do Brasil na próxima quinta-feira (24), às 21h30, contra o Campinense, na Paraíba. Quem quiser acompanhar o Tricolor terá que desembolsar R$ 100. Esse é o preço do ingresso para a torcida visitante.  Cerca de cinco mil pessoas poderão ir ao estádio Amigão, onde será disputado o confronto. As vendas estão sendo feitas apenas de maneira on-line e sem meia-entrada. A partir da noite desta segunda-feira, os torcedores do Campinense poderão comprar na bilheteria e com meia-entrada.
Já os torcedores do São Paulo terão que comprar seus ingressos somente no dia do jogo, na bilheteria do estádio, com meia-entrada, ou pela internet, sem direito a meia-entrada. As vendas estão sendo feitas pelo site Futebol Card. VEJA COMO COMPRAR INGRESSOS PARA A TORCIDA DO SÃO PAULO PREÇOSArquibancada Principal: R$ 100 (inteira) - R$ 50 meia
ONDE COMPRAR:Site Futebol Card (apenas inteira; já à venda)Bilheterias do Amigão (inteira e meia; a partir das 19h30 da quinta-feira)
Crédito: SãoPauloterátorcidaemCampinaGrande,diantedoCampinense(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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