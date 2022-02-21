Ingressos para torcida do São Paulo contra o Campinense custam R$ 100; veja como comprar

O São Paulo estreia na Copa do Brasil na próxima quinta-feira (24), às 21h30, contra o Campinense, na Paraíba. Quem quiser acompanhar o Tricolor terá que desembolsar R$ 100. Esse é o preço do ingresso para a torcida visitante. Cerca de cinco mil pessoas poderão ir ao estádio Amigão, onde será disputado o confronto. As vendas estão sendo feitas apenas de maneira on-line e sem meia-entrada. A partir da noite desta segunda-feira, os torcedores do Campinense poderão comprar na bilheteria e com meia-entrada.
Já os torcedores do São Paulo terão que comprar seus ingressos somente no dia do jogo, na bilheteria do estádio, com meia-entrada, ou pela internet, sem direito a meia-entrada. As vendas estão sendo feitas pelo site Futebol Card. VEJA COMO COMPRAR INGRESSOS PARA A TORCIDA DO SÃO PAULO PREÇOSArquibancada Principal: R$ 100 (inteira) - R$ 50 meia
ONDE COMPRAR:Site Futebol Card (apenas inteira; já à venda)Bilheterias do Amigão (inteira e meia; a partir das 19h30 da quinta-feira)