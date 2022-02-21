Ingressos para torcida do São Paulo contra o Campinense custam R$ 100; veja como comprar

O São Paulo estreia na Copa do Brasil na próxima quinta-feira (24), às 21h30, contra o Campinense, na Paraíba. Quem quiser acompanhar o Tricolor terá que desembolsar R$ 100. Esse é o preço do ingresso para a torcida visitante. Cerca de cinco mil pessoas poderão ir ao estádio Amigão, onde será disputado o confronto. As vendas estão sendo feitas apenas de maneira on-line e sem meia-entrada. A partir da noite desta segunda-feira, os torcedores do Campinense poderão comprar na bilheteria e com meia-entrada.