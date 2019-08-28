Ingressos para o Mundial Sub-17 podem ser comprados a partir de sexta

O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será palco da Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Ricardo Medeiros

Enquanto Brasília, Goiânia e Cariacica se preparam para receber a primeira Copa do Mundo Sub-17 da FIFA disputada no Brasil, a torcida, em especial a capixaba, já pode começar a contar os dias para ver de perto os jovens jogadores mais promissores do mundo no Kleber Andrade. A venda de ingressos para o torneio terá início na próxima sexta-feira, 30 de agosto de 2019, ao meio-dia.

Com preços a partir de R$ 5,00, as entradas estarão disponíveis em duas categorias. Ambas darão acesso às duas partidas de cada rodada dupla da competição.

Os titulares de cartões Visa terão a oportunidade exclusiva de comprar ingressos antecipadamente e com 50% de desconto durante a Pré-Venda Visa, entre as 12h (meio-dia) do dia 30 de agosto até as 12h (meio-dia) do dia 9 de setembro.

Após esse período, entre 9 de setembro e 17 de novembro, dia da final da competição, as entradas serão vendidas na página FIFA.com/tickets na ordem em que forem sendo solicitadas. Todos os ingressos comprados até 27 de setembro terão um desconto.

CONFIRA OS JOGOS NO KLEBÃO

27 de outubro - 17h - Estados Unidos x Senegal

27 de outubro - 20h - Japão x Holanda

28 de outubro - 17h - Espanha x Argentina

28 de outubro - 20h - Tadjiquistão x Camarões

30 de outubro - 17h - Holanda x Senegal

30 de outubro - 20h - Estados Unidos x Japão

31 de outubro - 17h - Espanha x Tadjiquistão

31 de outubro - 20h - Camarões x Argentina

02 de novembro - 17h - Chile x Coreia do Sul

02 de novembro - 20h - Senegal x Japão

03 de novembro - 17h - Argentina x Tadjiquistão

03 de novembro - 20h - México x Ilhas Salomão

07 de novembro - 20h - Oitavas de final (1ºF x 2ºE)

07 de novembro - 16h30 - Oitavas de final (2ºB x 2ºF)

10 de novembro - 16h30 - Quartas de final