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Ingressos para o Mundial Sub-17 podem ser comprados a partir de sexta

Preços serão de apenas R$ 5 reais para as partidas de rodadas duplas, inclusive nos jogos do Kleber Andrade

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 09:30

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

28 ago 2019 às 09:30
O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será palco da Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Ricardo Medeiros
Enquanto Brasília, Goiânia e Cariacica se preparam para receber a primeira Copa do Mundo Sub-17 da FIFA disputada no Brasil, a torcida, em especial a capixaba, já pode começar a contar os dias para ver de perto os jovens jogadores mais promissores do mundo no Kleber Andrade. A venda de ingressos para o torneio terá início na próxima sexta-feira, 30 de agosto de 2019, ao meio-dia.
Com preços a partir de R$ 5,00, as entradas estarão disponíveis em duas categorias. Ambas darão acesso às duas partidas de cada rodada dupla da competição.
Os titulares de cartões Visa terão a oportunidade exclusiva de comprar ingressos antecipadamente e com 50% de desconto durante a Pré-Venda Visa, entre as 12h (meio-dia) do dia 30 de agosto até as 12h (meio-dia) do dia 9 de setembro.
Após esse período, entre 9 de setembro e 17 de novembro, dia da final da competição, as entradas serão vendidas na página FIFA.com/tickets na ordem em que forem sendo solicitadas. Todos os ingressos comprados até 27 de setembro terão um desconto.
CONFIRA OS JOGOS NO KLEBÃO
27 de outubro - 17h - Estados Unidos x Senegal
27 de outubro - 20h - Japão x Holanda
28 de outubro - 17h - Espanha x Argentina
28 de outubro - 20h - Tadjiquistão x Camarões
30 de outubro - 17h - Holanda x Senegal
30 de outubro - 20h - Estados Unidos x Japão
31 de outubro - 17h - Espanha x Tadjiquistão
31 de outubro - 20h - Camarões x Argentina
02 de novembro - 17h - Chile x Coreia do Sul
02 de novembro - 20h - Senegal x Japão
03 de novembro - 17h - Argentina x Tadjiquistão
03 de novembro - 20h - México x Ilhas Salomão
07 de novembro - 20h - Oitavas de final (1ºF x 2ºE)
07 de novembro - 16h30 - Oitavas de final (2ºB x 2ºF)
10 de novembro - 16h30 - Quartas de final
10 de novembro - 20h - Quartas de final

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