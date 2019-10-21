Ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 podem ser comprados no Kleber Andrade

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 13:21
- Atualizado há 6 anos
Enquanto crescem as expectativas para a primeira edição da Copa do Mundo Sub-17 a ser disputada no Brasil, os torcedores agora terão mais uma opção para garantirem os seus ingressos. Além das vendas on-line na plataforma oficial FIFA.com/tickets, a partir desta segunda-feira (21) até o dia 17 de novembro, os torcedores capixabas poderão comprar ingressos nas bilheterias do Estádio Kleber Andrade. As centrais de ingressos vão funcionar de 10h às 18h nos dias sem partidas e de 10h às 20h nos dias de jogos.
O torneio está marcado para começar no próximo sábado (26), com o duelo entre os donos da casa e a seleção do Canadá, no Estádio Bezerrão, em Brasília, às 17h (horário local). Já o Klebão, em Cariacica, começa a receber jogos a partir do próximo domingo (27).
Até a próxima quarta-feira (23), às 12h, os torcedores ainda terão a oportunidade de adquirir ingressos antecipados com 50% de desconto no site FIFA.com/tickets e nas bilheterias dos estádios. As entradas podem ser adquiridas a partir R$ 5,00.
As partidas acontecem em rodada dupla a partir das 17h. O ingresso é válido para os dois jogos.
