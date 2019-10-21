Home
Futebol
Ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 podem ser comprados no Kleber Andrade

Ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 podem ser comprados no Kleber Andrade

Estádio vai receber 16 partidas da competição a partir do próximo domingo (27). O ingresso mais barato custa R$ 5,00

Imagem de perfil de A Gazeta

A Gazeta

[email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 13:21

 - Atualizado há 6 anos

A taça da Copa do Mundo Sub-17 é o objeto de desejo das seleções e já foi exibida no Kleber Andrade Crédito: Gustavo Louzada/Fifa

Enquanto crescem as expectativas para a primeira edição da Copa do Mundo Sub-17  a ser disputada no Brasil, os torcedores agora terão mais uma opção para garantirem os seus ingressos. Além das vendas on-line na plataforma oficial FIFA.com/tickets, a partir desta segunda-feira (21) até o dia 17 de novembro, os torcedores capixabas poderão comprar ingressos nas bilheterias do Estádio Kleber Andrade. As centrais de ingressos vão funcionar de 10h às 18h nos dias sem partidas e de 10h às 20h nos dias de jogos.

O torneio está marcado para começar no próximo sábado (26), com o duelo entre os donos da casa e a seleção do Canadá, no Estádio Bezerrão, em Brasília, às 17h (horário local). Já o Klebão, em Cariacica, começa a receber jogos a partir do próximo domingo (27).

Até a próxima quarta-feira (23), às 12h, os torcedores ainda terão a oportunidade de adquirir ingressos antecipados com 50% de desconto no site FIFA.com/tickets e nas bilheterias dos estádios. As entradas  podem ser adquiridas a partir  R$ 5,00.

Confira a lista dos jogos no Kleber Andrade 

  1. 27 de outubro (Domingo) - Estados Unidos x Senegal e Japão x Holanda 
  2. 28 de outubro (Segunda-feira) - Espanha x Argentina e Tajiquistão x Camarões 
  3. 30 de outubro (Quarta-feira) - Estados Unidos x Japão e Senegal x Holanda 
  4. 31 de outubro (Quinta-feira) - Espanha x Tajiquistão e Argentina x Camarões 
  5. 02 de novembro (Sábado) - Chile x Coreia do Sul e Senegal x Japão 
  6. 03 de novembro (Domingo) - Argentina x Tajiquistão e Ilhas Salomão x México 
  7. 07 de novembro (Quinta-feira) - 2B x 2F e 1F x 2E (oitava de final) 
  8. 10 de novembro (Domingo) - W38 x W44 e W37 x W40 (quartas de final) 

As partidas acontecem em rodada dupla a partir das 17h. O ingresso é válido para os dois jogos.

