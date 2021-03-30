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futebol

Inglaterra x Polônia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Gareth Southgate encara uma Polônia desfalcada e sem Lewandowski, principal jogador do time. Ingleses podem abrir cinco pontos de vantagem na liderança...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 13:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 13:51
Crédito: Inglaterra vive ótima fase nas Eliminatórias da Copa (OZAN KOSE / AFP
A Inglaterra vive grande fase após conquistar duas vitórias seguidas nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 e recebe a Polônia nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A seleção de Gareth Southgate é líder isolada do Grupo I e pode abrir vantagem para o maior concorrente da chave.Vantagem
Além de jogar em casa, os ingleses não irão enfrentar Lewandowski, principal jogador da seleção polonesa. Na última partida, o camisa nove marcou dois gols na vitória de seu país sobre a Andorra por 3 a 0, mas saiu machucado com um problema no joelho e está fora dos gramados por cerca de quatro semanas.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Europa
Grupo I
Caso consiga a vitória e mantenha o aproveitamento de 100% no torneio, a Inglaterra chegará aos nove pontos e irá abrir cinco de vantagem para a Polônia. A Hungria, outra força do Grupo I, tem quatro pontos conquistados e encara o time de Andorra fora de casa. Os ingleses torcem por um tropeço para se aproximarem do Mundial do Qatar.
FICHA TÉCNICA:Inglaterra x Polônia
Data e horário: 31/3/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Wembley, em Londres (ING)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)Pope; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Phillips e Mount; Sterling, Kane e Foden
Desfalques: Saka e Rashford (machucados)
POLÔNIA (Técnico: Paulo Sousa)Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek e Rybus; Augustyniak, Moder e Jozwiak; Zielinski; Milik e Piatek
Desfalques: Lewandowski (machucado)

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