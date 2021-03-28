Inglaterra conquista segunda vitória nas Eliminatórias da Europa

A Inglaterra conquistou sua segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 ao derrotar a Albânia por 2 a 0 fora de casa. Harry Kane foi o principal nome da partida com gol no final da primeira etapa e assistência para o tento de Mason Mount.SEMPRE ELEA Inglaterra começou o jogo devagar e tomou um susto no início da partida após rápido contra-ataque da Albânia em que Uzuni desperdiçou grande oportunidade para os mandantes. No fim da primeira etapa, Harry Kane aproveitou cruzamento de Shaw, se antecipou à marcação e abriu o placar de cabeça. No ataque seguinte, o artilheiro recebeu outro chuveirinho e finalizou de primeira no travessão.
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MODO GARÇOMAos seis minutos da etapa final, Foden recebeu passe de Sterling dentro da área e finalizou no contrapé de Berisha, que se recuperou e fez ótima defesa. Aos 17, a Albânia errou na saída de bola, Sterling recuperou, encontrou Kane e o centroavante abriu na esquerda para Mason Mount finalizar sozinho e ampliar o marcador.
GRUPO ICom a vitória da Inglaterra, a equipe de Gareth Southgate termina a segunda rodada liderando a chave e com 100% de aproveitamento. Na próxima quarta-feira, os Três Leões enfrentam a Polônia, adversário mais complicado do grupo, em casa e pode dar um grande passo rumo a Copa do Mundo do Qatar.